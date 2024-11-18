Военные попросили вернуть на фронт свердловского экс-министра Старкова

18 ноября 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Василию Старкову вменяют взятку Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО Командир воинской части попросил Кировский райсуд Екатеринбурга приостановить рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра транспорта Свердловской области Василия Старкова, обвиненного в коррупции, и вернуть его в зону боевых действий. Однако в этом было отказано, подтвердили URA.RU в инстанции. «Вынесено постановление об отказе в удовлетворении указанного ходатайства», — сообщили в райсуде. Дозвониться до адвоката Старкова не удалось. В свердловских силовых структурах от комментариев по теме отказались. Утром 18 ноября URA.RU сообщило, что Старков после приговора может отправиться в зону СВО. Он возглавлял региональный минтранс с 2016-го по ноябрь 2023 года. В отставку Старков ушел внезапно — и сразу поехал на прифронтовую территорию. Вскоре он вернулся и устроился в холдинг в сфере дорожного строительства. Спустя несколько месяцев Старков уехал в зону СВО вновь. Задержали его в июле. Старков добровольно приехал к следователям, узнав, что за ним на СВО отправляют оперативную группу. Когда Старкова арестовывали, его адвокат рассказывал, что сторона защиты просила оставить его просто под наблюдением военного командования. Следователи считают, что бывший чиновник получил четыре миллиона рублей в качестве взятки за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами. Экс-министр вину признал и активно сотрудничает со следствием. Все, что известно о деле Старкова, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир воинской части попросил Кировский райсуд Екатеринбурга приостановить рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра транспорта Свердловской области Василия Старкова, обвиненного в коррупции, и вернуть его в зону боевых действий. Однако в этом было отказано, подтвердили URA.RU в инстанции. «Вынесено постановление об отказе в удовлетворении указанного ходатайства», — сообщили в райсуде. Дозвониться до адвоката Старкова не удалось. В свердловских силовых структурах от комментариев по теме отказались. Утром 18 ноября URA.RU сообщило, что Старков после приговора может отправиться в зону СВО. Он возглавлял региональный минтранс с 2016-го по ноябрь 2023 года. В отставку Старков ушел внезапно — и сразу поехал на прифронтовую территорию. Вскоре он вернулся и устроился в холдинг в сфере дорожного строительства. Спустя несколько месяцев Старков уехал в зону СВО вновь. Задержали его в июле. Старков добровольно приехал к следователям, узнав, что за ним на СВО отправляют оперативную группу. Когда Старкова арестовывали, его адвокат рассказывал, что сторона защиты просила оставить его просто под наблюдением военного командования. Следователи считают, что бывший чиновник получил четыре миллиона рублей в качестве взятки за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами. Экс-министр вину признал и активно сотрудничает со следствием. Все, что известно о деле Старкова, — в сюжете URA.RU.