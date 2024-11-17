Свердловский экс-министр поедет на СВО после приговора

Бывший глава свердловского минтранса Старков поедет на СВО по окончании суда

18 ноября 2024 в 08:31 Размер текста - 17 +

Василий Старков активно сотрудничает со следствием Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков отправится в зону спецоперации РФ на Украине после приговора по делу о взятке (он признал вину). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству, где эту тему активно обсуждают. «Есть понимание, что Старков поедет на СВО, как только суд огласит решение. Такие специалисты там нужны», — передал собеседник URA.RU. Адвокату Старкова направлена просьба о комментарии, ответ будет опубликован, как только поступит. Старков возглавлял региональный минтранс с 2016-го по ноябрь 2023 года. В отставку он ушел внезапно — и сразу поехал на прифронтовую территорию. Вскоре Старков вернулся и устроился в холдинг в сфере дорожного строительства. Спустя несколько месяцев Старков уехал в зону СВО вновь — на фоне слухов про серьезное продвижение силовиков в расследовании уголовного дела в отношении бывшего подчиненного Старкова — экс-начальника областного Управления автодорог Вячеслава Данилова, задержанного за взятку в сентябре 2023-го. Новость по теме Свердловский экс-министр Старков вышел из-под ареста А в июле Старкова задержали. Он добровольно приехал к следователям, узнав, что за ним на СВО отправляют оперативную группу. Когда Старкова арестовывали, его адвокат рассказывал, что сторона защиты просила оставить его просто под наблюдением военного командования. Старкова подозревают в получении взятки в размере четырех миллионов рублей за покровительство крупному подрядчику при аукционах. О том, что экс-чиновник признал вину, сообщили в Следственном комитете. Днем 11 ноября на суде допросили ключевых свидетелей по громкому делу. Считается, что во многом оно строится на показаниях Данилова. Сейчас Старков находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков отправится в зону спецоперации РФ на Украине после приговора по делу о взятке (он признал вину). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству, где эту тему активно обсуждают. «Есть понимание, что Старков поедет на СВО, как только суд огласит решение. Такие специалисты там нужны», — передал собеседник URA.RU. Адвокату Старкова направлена просьба о комментарии, ответ будет опубликован, как только поступит. Старков возглавлял региональный минтранс с 2016-го по ноябрь 2023 года. В отставку он ушел внезапно — и сразу поехал на прифронтовую территорию. Вскоре Старков вернулся и устроился в холдинг в сфере дорожного строительства. Спустя несколько месяцев Старков уехал в зону СВО вновь — на фоне слухов про серьезное продвижение силовиков в расследовании уголовного дела в отношении бывшего подчиненного Старкова — экс-начальника областного Управления автодорог Вячеслава Данилова, задержанного за взятку в сентябре 2023-го. А в июле Старкова задержали. Он добровольно приехал к следователям, узнав, что за ним на СВО отправляют оперативную группу. Когда Старкова арестовывали, его адвокат рассказывал, что сторона защиты просила оставить его просто под наблюдением военного командования. Старкова подозревают в получении взятки в размере четырех миллионов рублей за покровительство крупному подрядчику при аукционах. О том, что экс-чиновник признал вину, сообщили в Следственном комитете. Днем 11 ноября на суде допросили ключевых свидетелей по громкому делу. Считается, что во многом оно строится на показаниях Данилова. Сейчас Старков находится под подпиской о невыезде.