В Кудымкаре сотни медиков, которым отказывают в соцвыплатах, засудили свою больницу

В городе Кудымкар Пермского края медицинские работники ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» добились социальных выплат после судебных разбирательств. Истцами по делу, которое рассмотрел городской суд, стали 324 медицинских работника. Как стало известно URA.RU, врачам и медсестрам отказывали в выплатах, поскольку больница не имеет особого статуса. Интересы медицинских работников в суде отстаивал прокурор Кудымкара.
«Требования надзорного органа частично удовлетворены. Кудымкарский городской суд постановил признать за 319-ю медработниками право на специальную социальную выплату в соответствии с постановлением правительства РФ от 31.12.2022 № 2568», — сообщили URA.RU в суде.
Уточняется, что окружная больница не имеет официального статуса центральной районной, районной или участковой больницы. В то же время она оказывает медицинские услуги как городскому, так и сельскому населению. Право на получение соответствующей выплаты за 319-ю медработниками закреплено с 1 марта 2024 года. Пяти гражданам отказано в удовлетворении исковых требований, поскольку они являются фармацевтами и «не оказывают медико-санитарную помощь населению».
URA.RU рассказывало, что год назад медики больницы в Коми-Пермяцком округе записали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. Они заявили, что руководство больницы отказывает им в стимулирующих выплатах, ссылаясь на долги.
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