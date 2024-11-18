В Кудымкаре сотни медиков, которым отказывают в соцвыплатах, засудили свою больницу

Суд в Кудымкаре встал на сторону медиков после обращения к Путину из-за выплат
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор отстоял в суде право сотен медицинских работников на социальную выплату
Прокурор отстоял в суде право сотен медицинских работников на социальную выплату Фото:

В городе Кудымкар Пермского края медицинские работники ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» добились социальных выплат после судебных разбирательств. Истцами по делу, которое рассмотрел городской суд, стали 324 медицинских работника. Как стало известно URA.RU, врачам и медсестрам отказывали в выплатах, поскольку больница не имеет особого статуса. Интересы медицинских работников в суде отстаивал прокурор Кудымкара.

«Требования надзорного органа частично удовлетворены. Кудымкарский городской суд постановил признать за 319-ю медработниками право на специальную социальную выплату в соответствии с постановлением правительства РФ от 31.12.2022 № 2568», — сообщили URA.RU в суде.

Уточняется, что окружная больница не имеет официального статуса центральной районной, районной или участковой больницы. В то же время она оказывает медицинские услуги как городскому, так и сельскому населению. Право на получение соответствующей выплаты за 319-ю медработниками закреплено с 1 марта 2024 года. Пяти гражданам отказано в удовлетворении исковых требований, поскольку они являются фармацевтами и «не оказывают медико-санитарную помощь населению».

URA.RU рассказывало, что год назад медики больницы в Коми-Пермяцком округе записали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. Они заявили, что руководство больницы отказывает им в стимулирующих выплатах, ссылаясь на долги.

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В городе Кудымкар Пермского края медицинские работники ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» добились социальных выплат после судебных разбирательств. Истцами по делу, которое рассмотрел городской суд, стали 324 медицинских работника. Как стало известно URA.RU, врачам и медсестрам отказывали в выплатах, поскольку больница не имеет особого статуса. Интересы медицинских работников в суде отстаивал прокурор Кудымкара. «Требования надзорного органа частично удовлетворены. Кудымкарский городской суд постановил признать за 319-ю медработниками право на специальную социальную выплату в соответствии с постановлением правительства РФ от 31.12.2022 № 2568», — сообщили URA.RU в суде. Уточняется, что окружная больница не имеет официального статуса центральной районной, районной или участковой больницы. В то же время она оказывает медицинские услуги как городскому, так и сельскому населению. Право на получение соответствующей выплаты за 319-ю медработниками закреплено с 1 марта 2024 года. Пяти гражданам отказано в удовлетворении исковых требований, поскольку они являются фармацевтами и «не оказывают медико-санитарную помощь населению». URA.RU рассказывало, что год назад медики больницы в Коми-Пермяцком округе записали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. Они заявили, что руководство больницы отказывает им в стимулирующих выплатах, ссылаясь на долги.
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