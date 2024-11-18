Полпред Жога назвал главные вызовы для экономики ХМАО

Полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога подчеркнул, что Ханты-Мансийский автономный округ занимает ведущие позиции в экономическом развитии страны. По видеоконференцсвязи он поприветствовал участников Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске. Полпред назвал основные направления стратегического развития региона.
«Ханты-Мансийский автономный округ, несомненно, является одним из лидеров нашей страны по экономическому развитию, и отрадно наблюдать, как Ханты-Мансийск встречает у себя гостей со всей страны. Стратегия развития этого региона должна быть не просто документом, а реальным инструментом, который поможет улучшить жизнь людей», — подчеркнул Жога.
Жога обозначил основные вызовы, стоящие перед Югрой. Одной из главных особенностей он назвал высокую зависимость экономики от нефтегазовой отрасли, на которую приходится половина валового регионального продукта. Также он отметил проблему оттока населения и нехватки кадров: только в промышленности не хватает более 40 тысяч специалистов.
Одной из важнейших тем стало развитие транспортной инфраструктуры. Спикер отметил, что для региона, протяжённого и с суровыми климатическими условиями, необходимо совершенствовать дорожную сеть, развивать высокоскоростной железнодорожный и беспилотный транспорт. Особое внимание уделяется крупным логистическим проектам, таким как Северный широтный ход и коридор «Екатеринбург — арктические порты Ямала». Эти инициативы позволят разгрузить транспортные потоки и улучшить связь между регионами.
Несмотря на трудности, Югра обладает огромным потенциалом. Среди перспективных направлений — развитие несырьевых отраслей, внедрение передовых технологий в добычу углеводородов и повышение производительности труда. Жога призвал активнее развивать машиностроение, импортозамещение и производственные цепочки, что даст толчок для создания продукции с высокой добавленной стоимостью.
Особое внимание в своей речи он уделил подготовке кадров. Регион уже сегодня реализует программы, которые помогают студентам с первого курса получать поддержку от предприятий и быть уверенными в будущем трудоустройстве. Это успешный пример взаимодействия образовательных учреждений и бизнеса.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стартовал Югорский экономический форум. В рамках события пройдет порядка 60 мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!