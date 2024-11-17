Реакция депутатов ГД на высказывание курганского политика Ильтякова о «рожалках»

Высказывание депутата ГД от Курганской области Александра Ильтякова вызвало широкий общественный резонанс. Он использовал термин «рожалка», что вызвало критику со стороны коллег и общественности. URA.RU собрало мнения нескольких депутатов Государственной думы РФ, которые прокомментировали этот инцидент в СМИ.
Татьяна Буцкая: акцент на репродуктивном возрасте
Татьяна Буцкая, депутат Госдумы, поделилась своими мыслями на этот счет с ТВЦ. Она рассказала, что в прошлом ей приходилось сталкиваться с подобными оскорблениями, вспоминая, как во время беременности ее называли «старородящей». Буцкая подчеркнула, что важно донести до женщин информацию о том, что репродуктивный возраст ограничен, и это должно быть сделано с уважением и пониманием.
Ксения Горячева: критика и призыв к уважению
Ксения Горячева, представляющая Тюменскую область, резко осудила высказывание своего коллеги из Кургана. Она призвала не оправдывать грубость остротой формулировок и указала, что такие высказывания демонстрируют неуважение к институту семьи и подрывают авторитет депутатского корпуса. «Женщина — не „рожалка“, не резервуар для оплодотворения. Мужчина — не функция для оплодотворения. А ребенок — не продукт конвейерного производства. Рождение новой жизни — это чудо и любовь, воплощенные в маленьком человеке», — написала депутат в своем telegram-канале.
Ярослав Нилов: об ответственности публичных лиц
Ярослав Нилов также высказался по поводу инцидента. Он подчеркнул, что каждый имеет право на свою позицию, но публичные лица должны осознавать, что их слова находятся под особым вниманием общественности. Нилов добавил, что задача депутатов — создать условия, при которых женщины не будут бояться заводить детей. «Штрафы, запугивания, какие-то призывы — это только повышает градус социальной напряженности и раздражает женщин. Не надо лезть, женщина сама разберется!» — подчеркнул депутат в комментарии 360.ru.
Собчак резко раскритиковала
Журналистка Ксения Собчак раскритиковала высказывание Александра Ильтякова о «рожалках» у женщин. В своем Telegram-канале она написала, что политическому деятелю не стоит распоряжаться чужими телами. Журналистка предложила депутату вырастить свою «рожалку» и активно использовать ее, прежде чем давать рекомендации другим людям. Также Собчак назвала Ильтякова «великим мастером афоризмов».
Ранее агентству URA.RU Ильтяков заявил: «Пока рожалка работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы».
Позже Ильтяков заявил, что под «рожалкой» имел в виду матку и яйцеклетки. Он отметил, что есть люди, «которые игнорируют возможности, данные Богом на земле, — матку, яйцеклетку, сперматозоид». Также Ильтяков выразил категорическое неприятие абортов, заявив, что люди не должны вмешиваться в «замысел Господа».
Сам Ильтяков заявил, что сказал все правильно, назвав вещи своими именами. По его словам, есть много людей, которые стоят в очереди в перинатальный центр, чтобы сделать ЭКО, что редко приживается, а есть те, которые могут родить, но не хотят этого делать.
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