Лукашенко разжаловал больше 20 силовиков после протестов

Белорусский лидер Александр Лукашенко отстранил от должностей более 20 сотрудников силовых структур, обвиняемых в совершении незаконных действий во время протестов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского главы.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 ноября подписал указ № 425 „О лишении воинских и специальных званий“. В соответствии с указом бывшие военнослужащие <...> лишены воинских и специальных званий — всего 21 человек», — сообщает пресс- служба.
Там добавили, что во время напряженных общественно-политических событий 2020 года разжалованные силовики совершили действия, которые противоречат нормам поведения военнослужащих. В связи с этим руководство силовых структур обратилось к Лукашенко с предложением лишить этих лиц воинских и специальных званий.
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