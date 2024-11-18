Лукашенко разжаловал больше 20 силовиков после протестов

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Разжалованные силовики совершали противоправные действия во время протестов в 2020 году
Разжалованные силовики совершали противоправные действия во время протестов в 2020 году Фото:
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко отстранил от должностей более 20 сотрудников силовых структур, обвиняемых в совершении незаконных действий во время протестов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского главы.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 ноября подписал указ № 425 „О лишении воинских и специальных званий“. В соответствии с указом бывшие военнослужащие <...> лишены воинских и специальных званий — всего 21 человек», — сообщает пресс- служба

Там добавили, что во время напряженных общественно-политических событий 2020 года разжалованные силовики совершили действия, которые противоречат нормам поведения военнослужащих. В связи с этим руководство силовых структур обратилось к Лукашенко с предложением лишить этих лиц воинских и специальных званий.

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Белорусский лидер Александр Лукашенко отстранил от должностей более 20 сотрудников силовых структур, обвиняемых в совершении незаконных действий во время протестов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского главы. «Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 ноября подписал указ № 425 „О лишении воинских и специальных званий“. В соответствии с указом бывшие военнослужащие <...> лишены воинских и специальных званий — всего 21 человек», — сообщает пресс- служба.  Там добавили, что во время напряженных общественно-политических событий 2020 года разжалованные силовики совершили действия, которые противоречат нормам поведения военнослужащих. В связи с этим руководство силовых структур обратилось к Лукашенко с предложением лишить этих лиц воинских и специальных званий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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