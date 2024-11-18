18 ноября 2024

Эксперты выяснили, на что челябинцы тратят зарплату

Челябинцы тратят зарплату на еду, жилье и кредиты
© Служба новостей «URA.RU»
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Еда и долги отнимают у челябинцев большую часть зарплаты Фото:

У жителей Челябинской области самые большие траты приходятся на оплату жилья и платежей по займам. Почти две трети вынуждены отдавать заметную часть заработка на покупку продуктов питания. Об этом рассказала пресс-служба онлайн-платформы по поиску работы.

«Для 62% респондентов из региона самой большой статьей расходов в личном бюджете является еда. На втором месте — оплата аренды жилья и ипотеки (30%). На ту же долю приходятся расходы на выплату кредитов (без учета ипотеки) — 30% опрошенных выбрали этот вариант», — сообщили аналитики «hh».

Коммунальные услуги упомянули как значительную статью расходов только 27% респондентов. Транспортные издержки, включая содержание автомобиля, указали 10% опрошенных. Расходы на детей, досуг и отдых, а также на медицинское обслуживание и медикаменты составили по 7%.

Как URA.RU писало ранее, за девять месяцев текущего года выросли цены на товары первой необходимости. Свежие данные привел Росстат. Подорожали медицинские маски (+1,2%), детские соски (+1%) и влажные салфетки (+0,9%).

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У жителей Челябинской области самые большие траты приходятся на оплату жилья и платежей по займам. Почти две трети вынуждены отдавать заметную часть заработка на покупку продуктов питания. Об этом рассказала пресс-служба онлайн-платформы по поиску работы. «Для 62% респондентов из региона самой большой статьей расходов в личном бюджете является еда. На втором месте — оплата аренды жилья и ипотеки (30%). На ту же долю приходятся расходы на выплату кредитов (без учета ипотеки) — 30% опрошенных выбрали этот вариант», — сообщили аналитики «hh». Коммунальные услуги упомянули как значительную статью расходов только 27% респондентов. Транспортные издержки, включая содержание автомобиля, указали 10% опрошенных. Расходы на детей, досуг и отдых, а также на медицинское обслуживание и медикаменты составили по 7%. Как URA.RU писало ранее, за девять месяцев текущего года выросли цены на товары первой необходимости. Свежие данные привел Росстат. Подорожали медицинские маски (+1,2%), детские соски (+1%) и влажные салфетки (+0,9%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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