Эксперты выяснили, на что челябинцы тратят зарплату

Челябинцы тратят зарплату на еду, жилье и кредиты

19 ноября 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

Еда и долги отнимают у челябинцев большую часть зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У жителей Челябинской области самые большие траты приходятся на оплату жилья и платежей по займам. Почти две трети вынуждены отдавать заметную часть заработка на покупку продуктов питания. Об этом рассказала пресс-служба онлайн-платформы по поиску работы. «Для 62% респондентов из региона самой большой статьей расходов в личном бюджете является еда. На втором месте — оплата аренды жилья и ипотеки (30%). На ту же долю приходятся расходы на выплату кредитов (без учета ипотеки) — 30% опрошенных выбрали этот вариант», — сообщили аналитики «hh». Коммунальные услуги упомянули как значительную статью расходов только 27% респондентов. Транспортные издержки, включая содержание автомобиля, указали 10% опрошенных. Расходы на детей, досуг и отдых, а также на медицинское обслуживание и медикаменты составили по 7%. Как URA.RU писало ранее, за девять месяцев текущего года выросли цены на товары первой необходимости. Свежие данные привел Росстат. Подорожали медицинские маски (+1,2%), детские соски (+1%) и влажные салфетки (+0,9%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителей Челябинской области самые большие траты приходятся на оплату жилья и платежей по займам. Почти две трети вынуждены отдавать заметную часть заработка на покупку продуктов питания. Об этом рассказала пресс-служба онлайн-платформы по поиску работы. «Для 62% респондентов из региона самой большой статьей расходов в личном бюджете является еда. На втором месте — оплата аренды жилья и ипотеки (30%). На ту же долю приходятся расходы на выплату кредитов (без учета ипотеки) — 30% опрошенных выбрали этот вариант», — сообщили аналитики «hh». Коммунальные услуги упомянули как значительную статью расходов только 27% респондентов. Транспортные издержки, включая содержание автомобиля, указали 10% опрошенных. Расходы на детей, досуг и отдых, а также на медицинское обслуживание и медикаменты составили по 7%. Как URA.RU писало ранее, за девять месяцев текущего года выросли цены на товары первой необходимости. Свежие данные привел Росстат. Подорожали медицинские маски (+1,2%), детские соски (+1%) и влажные салфетки (+0,9%).