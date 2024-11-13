В Росстате обсудили цены на товары первой необходимости

Росстат: цены на медицинские маски выросли на 1,2%

13 ноября 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

В России подорожали медицинские маски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России за девять месяцев текущего года выросли цены на товары первой необходимости. Больше всего стоимость увеличилась на медицинские маски (+1,2%), детские соски (пустышки) (+1%), влажные салфетки (+0,9%) и другие товары, следует из статистики Росстата. «Выросли цены на отдельные товары, входящие в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, — на санитарно-гигиенические (медицинские) маски (+1,2%), детские соски (пустышки) (+1%), влажные салфетки (+0,9%)», — приводит данные Росстата ТАСС. В том числе, увеличились в цене сухие корма для домашних животных, антисептики для рук, бумажные столовые салфетки (+0,7%) и детские бумажные подгузники (+0,6%). Помимо этого, рост цен зафиксирован на пеленки для новорожденных, детские кремы, зубные щетки и стиральные порошки (+0,5%), туалетное мыло (+0,4%). Из статистики Росстата также следует, что цены на дизельное топливо выросло на 0,7%, а на бензин — на 0,6%. Газовое моторное топливо подешевело на 1,2%. Среди непродовольственных товаров заметен рост цен на ювелирные изделия (+4,6%), уголь (+3,8%) и свежесрезанные цветы (+3,5%). Также подорожали зимние сапоги и ботинки, электрические батарейки типа АА (+2,4%), дрова (+2,1%) и легковые автомобили иностранных марок, а также другие товары — от 0,9% до 2%. Отмечается, снижение цен на смарт-часы снизились на 1,7%, телевизоры — на 1%, а туалетное мыло — на 0,8%. Женские ветровки и планшеты подешевели на 0,5%, а напольные пылесосы и спортивные костюмы — на 0,4%. Ранее доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Татьяна Суворова предупредила, что цены на товары первой необходимости продолжут расти, в декабре текущего года их рост может достигнуть отметки в 7,7%. Она уточнила, что цены на товары могут подскочить из-за роста ключевой ставки, удорожания кредитов, повышения уровня безработицы и снижения экспорта, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России за девять месяцев текущего года выросли цены на товары первой необходимости. Больше всего стоимость увеличилась на медицинские маски (+1,2%), детские соски (пустышки) (+1%), влажные салфетки (+0,9%) и другие товары, следует из статистики Росстата. «Выросли цены на отдельные товары, входящие в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, — на санитарно-гигиенические (медицинские) маски (+1,2%), детские соски (пустышки) (+1%), влажные салфетки (+0,9%)», — приводит данные Росстата ТАСС. В том числе, увеличились в цене сухие корма для домашних животных, антисептики для рук, бумажные столовые салфетки (+0,7%) и детские бумажные подгузники (+0,6%). Помимо этого, рост цен зафиксирован на пеленки для новорожденных, детские кремы, зубные щетки и стиральные порошки (+0,5%), туалетное мыло (+0,4%). Из статистики Росстата также следует, что цены на дизельное топливо выросло на 0,7%, а на бензин — на 0,6%. Газовое моторное топливо подешевело на 1,2%. Среди непродовольственных товаров заметен рост цен на ювелирные изделия (+4,6%), уголь (+3,8%) и свежесрезанные цветы (+3,5%). Также подорожали зимние сапоги и ботинки, электрические батарейки типа АА (+2,4%), дрова (+2,1%) и легковые автомобили иностранных марок, а также другие товары — от 0,9% до 2%. Отмечается, снижение цен на смарт-часы снизились на 1,7%, телевизоры — на 1%, а туалетное мыло — на 0,8%. Женские ветровки и планшеты подешевели на 0,5%, а напольные пылесосы и спортивные костюмы — на 0,4%. Ранее доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Татьяна Суворова предупредила, что цены на товары первой необходимости продолжут расти, в декабре текущего года их рост может достигнуть отметки в 7,7%. Она уточнила, что цены на товары могут подскочить из-за роста ключевой ставки, удорожания кредитов, повышения уровня безработицы и снижения экспорта, передает «Национальная служба новостей».