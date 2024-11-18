Аналитики дали оценку устойчивости Челябинской области

Челябинская область оказалась во второй десятке регионов по социально-экономической устойчивости по итогам третьего квартала. Первые позиции рейтинга заняли ЯНАО, НАО, Чукотка и Магаданская область, показали данные исследования Фонда гражданского общества (ФоРГО).
«Во второй десятке исследования оказались Камчатский край, Ленинградская и Тюменская области. Вошли поделившие 14-е место Свердловская, Кемеровская и Амурская области, а также Тульская область, Хабаровский край, Липецкая, Челябинская, Томская области и Пермский край», — написали Известия со ссылкой на документ ФоРГО.
В список десяти лидирующих регионов вошли Сахалинская область, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ, которые заняли пятое место. Следом за ними расположились Санкт-Петербург, Мурманская область и Республика Саха (Якутия), занимающие седьмую позицию. В десятку также входят Красноярский край и Республика Татарстан. Замыкают список на десятом месте Московская область, Иркутская область и Республика Коми, которые поделили последнюю строчку.
Рейтинг был сформирован исходя из нескольких критериев. Учитывалась средняя заработная плата, размер прожиточного минимума и соотношение объема регионального продукта к числу экономически активных жителей.
Как URA.RU писало ранее, средняя зарплата в Челябинской области достигла отметки в 68 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. Рост с января по август превысил 22 процента.
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