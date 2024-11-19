Минстрой РФ изменит взносы на капремонт с 2025 года: кому можно не платить

Якубовский: плата за капремонт может стать дифференцированной с 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Освобождение от уплаты взносов предоставляется владельцам недвижимости, находящейся в аварийном состоянии Фото:

Министерство строительства и ЖКХ России предложило ввести различные ставки взносов на капитальный ремонт начиная с 2025 года. Согласно новой инициативе, стоимость взносов будет зависеть от технического состояния здания, в частности от необходимости замены лифтового оборудования. В Госдуме подчеркнули важность повышения тарифов и улучшения прозрачности процедур капитального ремонта. Кому можно не платить взносы в фонд, на кого действуют льготы — в материале URA.RU.

Россиянам рассказали, как может измениться плата за капремонт в 2025 году

Минстрой России предложил внести поправки в процедуру начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной в зависимости от наличия лифтов, нуждающихся в замене, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он отметил, что текущий средний размер взноса на капремонт в России составляет 12,6 рубля за квадратный метр, что вдвое меньше необходимой суммы для реализации программы.

«Нужно отметить два момента. С одной стороны это, безусловно, обоснованное решение, ведь лифты — это общее имущество собственников, а стоимость их замены чрезвычайно высока. С другой стороны, нам необходимо сделать процедуру капремонта, выбора и осуществления ремонтных работ более понятной и прозрачной, чтобы собственник квартиры реально видел на что идут собранные деньги», — пояснил Якубовский. Он также подчеркнул важность прозрачности и понимания процесса капремонта для собственников жилья. Поправки, предложенные Минстроем, направлены на учет особенностей каждого жилого дома и обеспечение адекватного распределения затрат среди жильцов.

Когда можно не платить взносы на капремонт

Согласно действующему законодательству, освобождение от уплаты взносов предоставляется владельцам недвижимости, находящейся в аварийном состоянии и подлежащей сносу, как указано в пункте 2 статьи 169 Жилищного кодекса. Отсутствие обязательств по платежам также возможно в случаях, когда здание не включено в региональную программу или если территория, на которой расположен многоквартирный дом, переходит в распоряжение государственных структур. Помимо этого, не участвуют в программе капитального ремонта дома, содержащие всего две или три квартиры.

Кому положены льготы

Льготы на оплату капитального ремонта могут предоставляться как на федеральном, так и на региональном уровнях: Граждане старше 80 лет освобождаются от уплаты взносов в полном объеме. В Москве право на 100% льготу имеют следующие категории граждан:

  • Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы;
  • Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы — при условии, что они не получают ежемесячных денежных выплат;
  • Также к этой категории относятся вдовы и родители ушедших из жизни Героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
  • Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

На территории Российской Федерации предоставляется 50% льгота следующим категориям граждан:

  • лица старше 70 лет, не работающие и проживающие одни или с семьями пенсионеров; семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
  • многодетные родители;
  • инвалиды первой и второй групп;
  • ветераны и участники Великой Отечественной войны;
  • блокадники;
  • бывшие узники концлагерей;
  • реабилитированные лица;
  • жертвы радиационного облучения;
  • малообеспеченные граждане, для которых платежи за услуги ЖКХ и капитальный ремонт составляют значительную часть дохода, превышая установленный в регионе порог.

Когда могут отказать в предоставлении льготы

Основания для отказа по оформлению льготы могут быть следующими:

  • представлены недействительные документы;
  • документы содержат недостоверные сведения;
  • у заявителя нет права на льготу;
  • заявитель уже получает компенсацию или скидку по оплате взносов на капитальный ремонт.

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Министерство строительства и ЖКХ России предложило ввести различные ставки взносов на капитальный ремонт начиная с 2025 года. Согласно новой инициативе, стоимость взносов будет зависеть от технического состояния здания, в частности от необходимости замены лифтового оборудования. В Госдуме подчеркнули важность повышения тарифов и улучшения прозрачности процедур капитального ремонта. Кому можно не платить взносы в фонд, на кого действуют льготы — в материале URA.RU. Минстрой России предложил внести поправки в процедуру начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной в зависимости от наличия лифтов, нуждающихся в замене, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он отметил, что текущий средний размер взноса на капремонт в России составляет 12,6 рубля за квадратный метр, что вдвое меньше необходимой суммы для реализации программы. «Нужно отметить два момента. С одной стороны это, безусловно, обоснованное решение, ведь лифты — это общее имущество собственников, а стоимость их замены чрезвычайно высока. С другой стороны, нам необходимо сделать процедуру капремонта, выбора и осуществления ремонтных работ более понятной и прозрачной, чтобы собственник квартиры реально видел на что идут собранные деньги», — пояснил Якубовский. Он также подчеркнул важность прозрачности и понимания процесса капремонта для собственников жилья. Поправки, предложенные Минстроем, направлены на учет особенностей каждого жилого дома и обеспечение адекватного распределения затрат среди жильцов. Согласно действующему законодательству, освобождение от уплаты взносов предоставляется владельцам недвижимости, находящейся в аварийном состоянии и подлежащей сносу, как указано в пункте 2 статьи 169 Жилищного кодекса. Отсутствие обязательств по платежам также возможно в случаях, когда здание не включено в региональную программу или если территория, на которой расположен многоквартирный дом, переходит в распоряжение государственных структур. Помимо этого, не участвуют в программе капитального ремонта дома, содержащие всего две или три квартиры. Льготы на оплату капитального ремонта могут предоставляться как на федеральном, так и на региональном уровнях: Граждане старше 80 лет освобождаются от уплаты взносов в полном объеме. В Москве право на 100% льготу имеют следующие категории граждан: Основания для отказа по оформлению льготы могут быть следующими:
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