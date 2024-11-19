Минстрой РФ изменит взносы на капремонт с 2025 года: кому можно не платить

Министерство строительства и ЖКХ России предложило ввести различные ставки взносов на капитальный ремонт начиная с 2025 года. Согласно новой инициативе, стоимость взносов будет зависеть от технического состояния здания, в частности от необходимости замены лифтового оборудования. В Госдуме подчеркнули важность повышения тарифов и улучшения прозрачности процедур капитального ремонта. Кому можно не платить взносы в фонд, на кого действуют льготы — в материале URA.RU.
Россиянам рассказали, как может измениться плата за капремонт в 2025 году
Минстрой России предложил внести поправки в процедуру начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной в зависимости от наличия лифтов, нуждающихся в замене, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он отметил, что текущий средний размер взноса на капремонт в России составляет 12,6 рубля за квадратный метр, что вдвое меньше необходимой суммы для реализации программы.
«Нужно отметить два момента. С одной стороны это, безусловно, обоснованное решение, ведь лифты — это общее имущество собственников, а стоимость их замены чрезвычайно высока. С другой стороны, нам необходимо сделать процедуру капремонта, выбора и осуществления ремонтных работ более понятной и прозрачной, чтобы собственник квартиры реально видел на что идут собранные деньги», — пояснил Якубовский. Он также подчеркнул важность прозрачности и понимания процесса капремонта для собственников жилья. Поправки, предложенные Минстроем, направлены на учет особенностей каждого жилого дома и обеспечение адекватного распределения затрат среди жильцов.
Когда можно не платить взносы на капремонт
Согласно действующему законодательству, освобождение от уплаты взносов предоставляется владельцам недвижимости, находящейся в аварийном состоянии и подлежащей сносу, как указано в пункте 2 статьи 169 Жилищного кодекса. Отсутствие обязательств по платежам также возможно в случаях, когда здание не включено в региональную программу или если территория, на которой расположен многоквартирный дом, переходит в распоряжение государственных структур. Помимо этого, не участвуют в программе капитального ремонта дома, содержащие всего две или три квартиры.
Кому положены льготы
Льготы на оплату капитального ремонта могут предоставляться как на федеральном, так и на региональном уровнях: Граждане старше 80 лет освобождаются от уплаты взносов в полном объеме. В Москве право на 100% льготу имеют следующие категории граждан:
- Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы;
- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы — при условии, что они не получают ежемесячных денежных выплат;
- Также к этой категории относятся вдовы и родители ушедших из жизни Героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
На территории Российской Федерации предоставляется 50% льгота следующим категориям граждан:
- лица старше 70 лет, не работающие и проживающие одни или с семьями пенсионеров; семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- многодетные родители;
- инвалиды первой и второй групп;
- ветераны и участники Великой Отечественной войны;
- блокадники;
- бывшие узники концлагерей;
- реабилитированные лица;
- жертвы радиационного облучения;
- малообеспеченные граждане, для которых платежи за услуги ЖКХ и капитальный ремонт составляют значительную часть дохода, превышая установленный в регионе порог.
Когда могут отказать в предоставлении льготы
Основания для отказа по оформлению льготы могут быть следующими:
- представлены недействительные документы;
- документы содержат недостоверные сведения;
- у заявителя нет права на льготу;
- заявитель уже получает компенсацию или скидку по оплате взносов на капитальный ремонт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.