В Госдуме предложили изменить процедуру начисления взносов на капремонт

19 ноября 2024 в 05:39 Размер текста - 17 +

Текущий средний взнос на капитальный ремонт составляет всего 12,6 рубля за квадратный метр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство строительства и ЖКХ России предложило новую, дифференцированную систему начисления взносов на капитальный ремонт с 2025 года. Как сообщил член комитета Госдумы по строительству Александр Якубовский, изменения затронут собственников жилых помещений в домах с лифтами, требующими замены. «С учетом необходимости финансирования работ по замене лифтового оборудования, Минстроем России предлагается с 2025 года внести изменения в процедуру начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной. Собственники жилых помещений в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем граждане, проживающие в домах без лифтов», — рассказал Якубовский в беседе с РИА Новости. Кроме того, Якубовский подчеркнул, что текущий средний взнос на капитальный ремонт составляет всего 12,6 рубля за квадратный метр, что значительно ниже экономически обоснованных расходов. Он отметил, что для успешного выполнения программы капитального ремонта необходимо повышение тарифов до уровня реальных затрат. Ранее Якубовский настоятельно рекомендовал россиянам держать окна закрытыми в подъездах в период отопительного сезона. Такой подход позволит сократить потери тепла, что, в свою очередь, предотвратит увеличение затрат на отопление для жильцов многоквартирных домов. Оставленные открытыми окна могут привести к таким последствиям, как замерзание трубопроводов, что вызывает дополнительные неудобства для всех обитателей здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство строительства и ЖКХ России предложило новую, дифференцированную систему начисления взносов на капитальный ремонт с 2025 года. Как сообщил член комитета Госдумы по строительству Александр Якубовский, изменения затронут собственников жилых помещений в домах с лифтами, требующими замены. «С учетом необходимости финансирования работ по замене лифтового оборудования, Минстроем России предлагается с 2025 года внести изменения в процедуру начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной. Собственники жилых помещений в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем граждане, проживающие в домах без лифтов», — рассказал Якубовский в беседе с РИА Новости. Кроме того, Якубовский подчеркнул, что текущий средний взнос на капитальный ремонт составляет всего 12,6 рубля за квадратный метр, что значительно ниже экономически обоснованных расходов. Он отметил, что для успешного выполнения программы капитального ремонта необходимо повышение тарифов до уровня реальных затрат. Ранее Якубовский настоятельно рекомендовал россиянам держать окна закрытыми в подъездах в период отопительного сезона. Такой подход позволит сократить потери тепла, что, в свою очередь, предотвратит увеличение затрат на отопление для жильцов многоквартирных домов. Оставленные открытыми окна могут привести к таким последствиям, как замерзание трубопроводов, что вызывает дополнительные неудобства для всех обитателей здания.