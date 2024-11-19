В Пентагоне не смогли подтвердить участие военных КНДР в боях в Курской области

Пентагон не имеет подтверждений информации об участии военных из Северной Кореи в боях в Курской области. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Мы не подтвердили это (участие военных из КНДР в боях под Курском — прим.ред. URA.RU) независимо, но, с учетом сказанного, они движутся в Курск по какой-то причине. Знаете ли, у нас есть все основания ожидать, что они будут участвовать в боевых действиях, но я не могу подтвердить это в данный момент», — заявила Сингх. Стенограмма брифинга, на котором она выступала, опубликована на официальном сайте Пентагона.
Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель сообщал о том, что, по его данным, 10 тысяч солдат из КНДР уже принимают участие в боевых действиях на стороне российских войск в Курской области. Кроме того, по словам представителя Штатов, эти военнослужащие прошли обучение в России по использованию артиллерии, беспилотников и основам пехотной подготовки.
Президент России Владимир Путин не дал подтверждения или опровержения информации о передислокации северокорейских военных сил в район проведения спецоперации. Глава государства отметил, что спутниковые изображения, которые якобы иллюстрируют перемещение войск КНДР, несут в себе определенную значимость. «Снимки — они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — отметил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.