18 ноября 2024

Студенты из Екатеринбурга избежали колонии за съемки в порно

В Екатеринбурге отправили за решетку банду порноактеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько подсудимых избежали реальных тюремных сроков Фото:

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 14 актерам (большинство из них — студенты), обвиненным в незаконном изготовлении порнографии. Лишь шестеро из них смогли избежать реального тюремного срока, сообщили URA.RU в пресс-группе городского УМВД РФ.

«Подсудимым в возрасте от 18 до 32 лет суд назначил от 2,5 до 9 лет лишения свободы. Шестеро из них отделались условными сроками, остальные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве. Также наказания избежал предполагаемый организатор бизнеса — он умер после продолжительной болезни.

По версии следствия, 37-летний мужчина позвал студентов уральских вузов для участия в съемках порно. Трансляции смотрели зрители из Восточной Азии. За час актеры получали 1500 рублей и доход от донатов. В группе были установлены жесткие правила. К примеру, участникам нельзя было выходить в эфир в алкогольном или наркотическом состоянии. Нарушителей заставляли отрабатывать часы бесплатно. Банду задержали летом 2023 года.

Участники группы во время задержания
Участники группы во время задержания
Фото:

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Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 14 актерам (большинство из них — студенты), обвиненным в незаконном изготовлении порнографии. Лишь шестеро из них смогли избежать реального тюремного срока, сообщили URA.RU в пресс-группе городского УМВД РФ. «Подсудимым в возрасте от 18 до 32 лет суд назначил от 2,5 до 9 лет лишения свободы. Шестеро из них отделались условными сроками, остальные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве. Также наказания избежал предполагаемый организатор бизнеса — он умер после продолжительной болезни. По версии следствия, 37-летний мужчина позвал студентов уральских вузов для участия в съемках порно. Трансляции смотрели зрители из Восточной Азии. За час актеры получали 1500 рублей и доход от донатов. В группе были установлены жесткие правила. К примеру, участникам нельзя было выходить в эфир в алкогольном или наркотическом состоянии. Нарушителей заставляли отрабатывать часы бесплатно. Банду задержали летом 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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