18 ноября 2024

В Кургане резко выросли цены на коттеджи

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане дорожают коттеджи
В Кургане дорожают коттеджи Фото:

Цены на коттеджи и загородные дома в Кургане выросли на 19%. За год недвижимость подорожала более чем на 429 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные риелторы.

«В Кургане за год цены на коттеджи и дома взлетели почти на полмиллиона рублей. Это связано с тем, что у горожан вырос спрос на загородные дома на фоне роста ипотеки», — сообщают риелторы.

За год средняя стоимость коттеджей увеличилась с 2,2 до 2,6 миллиона рублей. Только за последний месяц цена выросла на 190 тысяч рублей (+7%). До этого с мая показатели показывали умеренную стабильность. Снижение и рост цен не превышал 4%.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане за месяц резко выросли цены на вторичное жилье. В среднем, квартиры подорожали на 154 тысячи рублей. 

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Цены на коттеджи и загородные дома в Кургане выросли на 19%. За год недвижимость подорожала более чем на 429 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные риелторы. «В Кургане за год цены на коттеджи и дома взлетели почти на полмиллиона рублей. Это связано с тем, что у горожан вырос спрос на загородные дома на фоне роста ипотеки», — сообщают риелторы. За год средняя стоимость коттеджей увеличилась с 2,2 до 2,6 миллиона рублей. Только за последний месяц цена выросла на 190 тысяч рублей (+7%). До этого с мая показатели показывали умеренную стабильность. Снижение и рост цен не превышал 4%. Ранее URA.RU писало, что в Кургане за месяц резко выросли цены на вторичное жилье. В среднем, квартиры подорожали на 154 тысячи рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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