В Кургане резко выросли цены на коттеджи

Цены на коттеджи и загородные дома в Кургане выросли на 19%. За год недвижимость подорожала более чем на 429 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные риелторы.
«В Кургане за год цены на коттеджи и дома взлетели почти на полмиллиона рублей. Это связано с тем, что у горожан вырос спрос на загородные дома на фоне роста ипотеки», — сообщают риелторы.
За год средняя стоимость коттеджей увеличилась с 2,2 до 2,6 миллиона рублей. Только за последний месяц цена выросла на 190 тысяч рублей (+7%). До этого с мая показатели показывали умеренную стабильность. Снижение и рост цен не превышал 4%.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане за месяц резко выросли цены на вторичное жилье. В среднем, квартиры подорожали на 154 тысячи рублей.
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