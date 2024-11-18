18 ноября 2024

Махонин пообещал пермскому победителю Паралимпиады стадион

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Махонин намерен отремонтировать стадион «Прикамье»
Дмитрий Махонин намерен отремонтировать стадион «Прикамье» Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал отремонтировать стадион «Прикамье», где тренируется победитель Паралимпиады, рекордсмен Евгений Торсунов. Вопрос подняли на встрече спортсмена с главой региона.

«Обсудили необходимость обновления стадиона „Прикамье“, где тренируется Евгений. Стадион уже давно нуждается в реконструкции. Ремонтные работы начнем в следующем году», — сообщил Махонин в Telegram.

URA.RU ранее рассказывало, что Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Париже. Он также установил рекорд в прыжках в длину. Президент РФ Владимир Путин удостоил спортсмена государственной награды «Орден Почета». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал отремонтировать стадион «Прикамье», где тренируется победитель Паралимпиады, рекордсмен Евгений Торсунов. Вопрос подняли на встрече спортсмена с главой региона. «Обсудили необходимость обновления стадиона „Прикамье“, где тренируется Евгений. Стадион уже давно нуждается в реконструкции. Ремонтные работы начнем в следующем году», — сообщил Махонин в Telegram. URA.RU ранее рассказывало, что Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Париже. Он также установил рекорд в прыжках в длину. Президент РФ Владимир Путин удостоил спортсмена государственной награды «Орден Почета». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...