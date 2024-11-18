Махонин пообещал пермскому победителю Паралимпиады стадион

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал отремонтировать стадион «Прикамье», где тренируется победитель Паралимпиады, рекордсмен Евгений Торсунов. Вопрос подняли на встрече спортсмена с главой региона.
«Обсудили необходимость обновления стадиона „Прикамье“, где тренируется Евгений. Стадион уже давно нуждается в реконструкции. Ремонтные работы начнем в следующем году», — сообщил Махонин в Telegram.
URA.RU ранее рассказывало, что Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Париже. Он также установил рекорд в прыжках в длину. Президент РФ Владимир Путин удостоил спортсмена государственной награды «Орден Почета».
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