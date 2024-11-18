В департаменте образования мэрии Ханты-Мансийска прошли обыски с участием ОМОН

В городском департаменте образования мэрии Ханты-Мансийска силовики провели обыски. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Обыск проводили при участии ОМОН, также изымали компьютеры и документы. Говорят, что речь идет о расследовании преступления коррупционной направленности», — сказал собеседник.
Информацию об обысках силовиков подтвердил и другой источник агентства, близкий к администрации города. В пресс-службе УМВД по ХМАО заверили, что не принимали участие в мероприятии. Ответ СУ СК по ХМАО, Росгвардии, а также ФСБ ожидается.
В пресс-службу администрации Ханты-Мансийска также отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что силовики устроили обыски в службе единого заказчика Нефтеюганска, подведомственном управлению ЖКХ. Тогда был задержан начальник отдела капремонта Казбек Аджиев.
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