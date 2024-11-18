18 ноября 2024

В департаменте образования мэрии Ханты-Мансийска прошли обыски с участием ОМОН

Силовики провели обыски в департаменте образования мэрии Ханты-Мансийска
© Служба новостей «URA.RU»
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В департаменте образования Ханты-Мансийска прошли обыски
В департаменте образования Ханты-Мансийска прошли обыски Фото:

В городском департаменте образования мэрии Ханты-Мансийска силовики провели обыски. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Обыск проводили при участии ОМОН, также изымали компьютеры и документы. Говорят, что речь идет о расследовании преступления коррупционной направленности», — сказал собеседник.

Информацию об обысках силовиков подтвердил и другой источник агентства, близкий к администрации города. В пресс-службе УМВД по ХМАО заверили, что не принимали участие в мероприятии. Ответ СУ СК по ХМАО, Росгвардии, а также ФСБ ожидается.

В пресс-службу администрации Ханты-Мансийска также отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что силовики устроили обыски в службе единого заказчика Нефтеюганска, подведомственном управлению ЖКХ. Тогда был задержан начальник отдела капремонта Казбек Аджиев.

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В городском департаменте образования мэрии Ханты-Мансийска силовики провели обыски. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Обыск проводили при участии ОМОН, также изымали компьютеры и документы. Говорят, что речь идет о расследовании преступления коррупционной направленности», — сказал собеседник. Информацию об обысках силовиков подтвердил и другой источник агентства, близкий к администрации города. В пресс-службе УМВД по ХМАО заверили, что не принимали участие в мероприятии. Ответ СУ СК по ХМАО, Росгвардии, а также ФСБ ожидается. В пресс-службу администрации Ханты-Мансийска также отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что силовики устроили обыски в службе единого заказчика Нефтеюганска, подведомственном управлению ЖКХ. Тогда был задержан начальник отдела капремонта Казбек Аджиев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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