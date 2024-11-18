Суд отложил иск строителей к властям ХМАО и компании «Самолет» из-за передачи земли без торгов

Арбитражный суд ХМАО перенес заседание по иску сургутской компании «Реновасистемс» к правительству ХМАО. Строительная фирма оспаривает передачу земельных участков в Сургуте подмосковному застройщику «Самолет-Регионы». Об этом сообщается в материалах окружного арбитражного суда, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.
«Арбитражный суд ХМАО ознакомился с заявлением ООО „Реновасистемс“ к правительству ХМАО в лице губернатора Югры о признании недействительным распоряжения о предоставлении земельных участков ООО „Самолет-Регионы“ без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта „Развитие жилищной и социальной инфраструктуры Научно-технологического центра в г. Сургуте“. Заявление принять, возбудить производство по делу. Судебное заседание отложено до 16 декабря 2024 года», — указано в документах суда.
Спор касается 14 земельных участков в Сургуте, где собираются построить новый жилой микрорайон. Эти территории власти ХМАО отдали компании «Самолёт-Регионы» без конкурсных процедур. Остальным соискателям, в числе которых была компания «Реновасистемс» и ООО «Сибпромстрой-Югория», было отказано. К судебному разбирательству также привлекли компании ИНТЦ «Юнити Парк», ООО «СЗ „Проект-С-66“ („дочка“ „Самолёт-Регионы“) , администрацию Сургута, Фонд развития Югры. Суд запросил у них разъяснения по поводу спора. Заседание по делу, первоначально назначенное на сегодняшний день, было перенесено на декабрь.
Агентство URA.RU направило запросы в правительство ХМАО, ООО «Самолет-Регионы», ООО «Реновасистемс». На момент публикации новости ответ на запросы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что Департамент экономического развития округа подписал с ГК «Самолет»» инвестиционное соглашение на восемь лет, по которому застройщик вложит 30 млрд рублей в строительство ИНТЦ «Юнити Парк» в Сургуте. Компания построит школу, детский сад и160 тысяч квадратных метров жилья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!