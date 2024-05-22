Губернатор ХМАО привлекла федерального инвестора на мегапроект, одобренный Путиным

Депстрой ХМАО подписал инвестиционное соглашение с группой компаний «Самолет»

Депстрой ХМАО подписал инвестиционное соглашение с группой компаний «Самолет» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова привлекла первого федерального инвестора на мегапроект, одобренный президентом России Владимиром Путиным. Департамент строительства округа подписал с группой компаний «Самолет» инвестиционное соглашение на восемь лет, по которому застройщик вложит 30 миллиардов рублей в строительство инновационного-научно-технологического центра «Юнити Парк» в Сургуте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

«Группа „Самолет“ объявила об утверждении масштабного инвестиционного проекта развития жилищной и социальной инфраструктуры ИНТЦ в Сургуте. Планируемый объем инвестиций в проект составит более 30 млрд рублей, а его реализация займет 8 лет», — прокомментировал представители девелопера.

«Самолет» взял на себя обязательства по строительству соцобъектов — школы на 900 мест и детского сада на 300 мест. Также планируется строительство 160 тысяч квадратных метров жилья, не менее 8 тысяч кв. м. коммерческих помещений. Будет спроектировано здание университета, двух общежитий, многоуровневого паркинга и физкультурно-оздоровительного комплекса. Документация будет передана безвозмездно властям Югры. «Округ создает привлекательные условия для девелоперов, а взамен получает проектирование и строительство не только современного жилья, но и социально-значимых объектов, таких как школы, детские сады, спортивные и научные учреждения. Благодаря такому подходу бюджет ХМАО сэкономит ощутимые средства, которые можно будет направить на развитие инфраструктуры», — уточнил глава депстроя Югры Матвей Каров.

Управляющий партнер и гендиректор «Самолет Страна» Александр Прыгункова добавил, что компания во всех регионах присутствия не просто строит жилье, но и принимает активное участие в общественной жизни. «В Сургуте мы взяли на себя обязательства по проектированию образовательных объектов, а также построим социальную инфраструктуру в дополнение к комфортному жилью, которое отвечает всем современным стандартам», — добавил Прыгунков.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО заводят федерального девелопера «Самолет» на мегапроект по строительству ИНТЦ в Сургуте. Сотрудничество с ООО «Самолет-Регионы» по итогам совещания анонсировала губернатор Югры Наталья Комарова.