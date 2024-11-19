На Украине опровергли заявления, что ВСУ впервые ударили ATACMS по России

Украина не атаковывала американскими дальнобойными ракетами ATACMS российскую территорию, в частности, Брянскую область, сообщили украинские журналисты. При этом Великобритания и Франция давали разрешение стране на удары Storm Shadow/SCALP только по территории курского приграничья.
«Напомним, что все американские источники указывают, что разрешение дано только на удары дальнобоем по Курской области. Поэтому, не исключено, что сообщение об ударе американскими ракетами по Брянской области [главред „Цензор.нет“ Юрий] Бутусов опубликовал в режиме информвойны», — передает издание «Страна.UA».
При этом ранее издание подтверждало факт нанесения удара. В прошлом сообщении говорилось, что Киев нанес удар ATACMS по территории Брянской области. По словам Юрия Бутусова, в регионе был поражен склад боеприпасов. При этом сами власти Брянской области заявляли об атаке БПЛА.
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