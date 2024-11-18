18 ноября 2024

В ХМАО начали падать цены на съемные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Аренда жилья подешевела в Сургуте
Аренда жилья подешевела в Сургуте Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе начали падать цены на аренду жилья. В начале ноября стоимость съемных квартир в Сургуте снизилась почти на 6,5%.

«Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Сургуте в начале ноября составила около 21,5 тысячи рублей в месяц. К началу осени стоимость была на уровне 23 тысяч. Соответственно, снижение составило 6,4%», — следует из статистики сервиса Restate.

Минимальная стоимость аренды «однушек», по данным сервисов онлайн-объявлений, в Сургуте начинается примерно с 15 тысяч рублей. А максимальный прайс за аренду однокомнатной квартиры находится на уровне 60 тысяч. В Нижневартовске стартовые цены на такое жилье — около 18 тысяч. Самая высокая планка при этом доходит до 38 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что осенью в ХМАО вырос спрос на аренду жилья. По словам риелторов, югорчане стали чаще снимать квартиры вместо покупки недвижимости.

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В Ханты-Мансийском автономном округе начали падать цены на аренду жилья. В начале ноября стоимость съемных квартир в Сургуте снизилась почти на 6,5%. «Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Сургуте в начале ноября составила около 21,5 тысячи рублей в месяц. К началу осени стоимость была на уровне 23 тысяч. Соответственно, снижение составило 6,4%», — следует из статистики сервиса Restate. Минимальная стоимость аренды «однушек», по данным сервисов онлайн-объявлений, в Сургуте начинается примерно с 15 тысяч рублей. А максимальный прайс за аренду однокомнатной квартиры находится на уровне 60 тысяч. В Нижневартовске стартовые цены на такое жилье — около 18 тысяч. Самая высокая планка при этом доходит до 38 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что осенью в ХМАО вырос спрос на аренду жилья. По словам риелторов, югорчане стали чаще снимать квартиры вместо покупки недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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