В ХМАО начали падать цены на съемные квартиры

В Ханты-Мансийском автономном округе начали падать цены на аренду жилья. В начале ноября стоимость съемных квартир в Сургуте снизилась почти на 6,5%.
«Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Сургуте в начале ноября составила около 21,5 тысячи рублей в месяц. К началу осени стоимость была на уровне 23 тысяч. Соответственно, снижение составило 6,4%», — следует из статистики сервиса Restate.
Минимальная стоимость аренды «однушек», по данным сервисов онлайн-объявлений, в Сургуте начинается примерно с 15 тысяч рублей. А максимальный прайс за аренду однокомнатной квартиры находится на уровне 60 тысяч. В Нижневартовске стартовые цены на такое жилье — около 18 тысяч. Самая высокая планка при этом доходит до 38 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что осенью в ХМАО вырос спрос на аренду жилья. По словам риелторов, югорчане стали чаще снимать квартиры вместо покупки недвижимости.
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