В Кургане планируют расселить жильцов трех аварийных домов до 2028 года. Под снос попало ветхое жилье по улицам Омская, поселок Мелькомбината и Яна Пурица. Об этом сообщается в постановлениях мэрии, которые имеются в распоряжении URA.RU.
«Департаменту ЖКХ администрации Кургана — отселить физических лиц из многоквартирных домов по улице Омская, 28 и поселок Мелькомбината, 6. Срок до 31 декабря 2028 года», — говорится в документах. Еще один дом по улице Яна Пурица, 6 в районе Вороновка должны будут расселить до конца 2027 года.
Ранее URA.RU писало, что власти расселят аварийный дом в Восточном районе. Под снос попало ветхое жилье по улице Репина, 116. Переселить жильцов планируют в течение трех лет.
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