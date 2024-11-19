В Кургане расселят три дома под снос. Карта

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В Кургане готовят три дома под снос
В Кургане готовят три дома под снос Фото:

В Кургане планируют расселить жильцов трех аварийных домов до 2028 года. Под снос попало ветхое жилье по улицам Омская, поселок Мелькомбината и Яна Пурица. Об этом сообщается в постановлениях мэрии, которые имеются в распоряжении URA.RU.

«Департаменту ЖКХ администрации Кургана — отселить физических лиц из многоквартирных домов по улице Омская, 28 и поселок Мелькомбината, 6. Срок до 31 декабря 2028 года», — говорится в документах. Еще один дом по улице Яна Пурица, 6 в районе Вороновка должны будут расселить до конца 2027 года.

Ранее URA.RU писало, что власти расселят аварийный дом в Восточном районе. Под снос попало ветхое жилье по улице Репина, 116. Переселить жильцов планируют в течение трех лет. 

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В Кургане планируют расселить жильцов трех аварийных домов до 2028 года. Под снос попало ветхое жилье по улицам Омская, поселок Мелькомбината и Яна Пурица. Об этом сообщается в постановлениях мэрии, которые имеются в распоряжении URA.RU. «Департаменту ЖКХ администрации Кургана — отселить физических лиц из многоквартирных домов по улице Омская, 28 и поселок Мелькомбината, 6. Срок до 31 декабря 2028 года», — говорится в документах. Еще один дом по улице Яна Пурица, 6 в районе Вороновка должны будут расселить до конца 2027 года. Ранее URA.RU писало, что власти расселят аварийный дом в Восточном районе. Под снос попало ветхое жилье по улице Репина, 116. Переселить жильцов планируют в течение трех лет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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