Вице-мэры Челябинска уйдут в отставку

19 ноября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Новый глава Челябинска Алексей Лошкин решит судьбу вице-мэров города в ближайшие дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 Заместители главы Челябинска Алексея Лошкина уйдут в отставку в ближайшие дни. Об этом сообщил URA.RU источник в мэрии областного центра. «Избранный 19 ноября мэром города Алексей Лошкин официально вступит в должность 20 или 21 ноября без дополнительной процедуры инаугурации. С этого момента все вице-мэры станут исполняющими обязанности. Затем новый градоначальник примет решение, с кем из них продлят контракт — а с кем нет», — пояснил инсайдер. Сам Лошкин после выборов заявил URA.RU, что кадровые решения неизбежны. Место градоначальника освободилось после перехода Натальи Котовой на работу в Совет Федерации. Экс-председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин во время проведения конкурса на этот пост (в нем участвовали 29 человек) временно исполнял полномочия мэра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместители главы Челябинска Алексея Лошкина уйдут в отставку в ближайшие дни. Об этом сообщил URA.RU источник в мэрии областного центра. «Избранный 19 ноября мэром города Алексей Лошкин официально вступит в должность 20 или 21 ноября без дополнительной процедуры инаугурации. С этого момента все вице-мэры станут исполняющими обязанности. Затем новый градоначальник примет решение, с кем из них продлят контракт — а с кем нет», — пояснил инсайдер. Сам Лошкин после выборов заявил URA.RU, что кадровые решения неизбежны. Место градоначальника освободилось после перехода Натальи Котовой на работу в Совет Федерации. Экс-председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин во время проведения конкурса на этот пост (в нем участвовали 29 человек) временно исполнял полномочия мэра.