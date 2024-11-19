Вице-мэры Челябинска уйдут в отставку

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Гордума. Челябинск
Новый глава Челябинска Алексей Лошкин решит судьбу вице-мэров города в ближайшие дни Фото:
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Выборы мэра Челябинска — 2024

Заместители главы Челябинска Алексея Лошкина уйдут в отставку в ближайшие дни. Об этом сообщил URA.RU источник в мэрии областного центра.

«Избранный 19 ноября мэром города Алексей Лошкин официально вступит в должность 20 или 21 ноября без дополнительной процедуры инаугурации. С этого момента все вице-мэры станут исполняющими обязанности. Затем новый градоначальник примет решение, с кем из них продлят контракт — а с кем нет», — пояснил инсайдер. Сам Лошкин после выборов заявил URA.RU, что кадровые решения неизбежны.

Место градоначальника освободилось после перехода Натальи Котовой на работу в Совет Федерации. Экс-председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин во время проведения конкурса на этот пост (в нем участвовали 29 человек) временно исполнял полномочия мэра.

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Заместители главы Челябинска Алексея Лошкина уйдут в отставку в ближайшие дни. Об этом сообщил URA.RU источник в мэрии областного центра. «Избранный 19 ноября мэром города Алексей Лошкин официально вступит в должность 20 или 21 ноября без дополнительной процедуры инаугурации. С этого момента все вице-мэры станут исполняющими обязанности. Затем новый градоначальник примет решение, с кем из них продлят контракт — а с кем нет», — пояснил инсайдер. Сам Лошкин после выборов заявил URA.RU, что кадровые решения неизбежны. Место градоначальника освободилось после перехода Натальи Котовой на работу в Совет Федерации. Экс-председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин во время проведения конкурса на этот пост (в нем участвовали 29 человек) временно исполнял полномочия мэра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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