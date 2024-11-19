В Кургане на месте снесенных домов по улице Кирова, где благоустраивают сквер, завезли спецтехнику. Рабочие готовятся укладывать асфальт вокруг территории. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте работ.
«На территории строящегося сквера по улице Кирова загнали спецтехнику. Работает каток, экскаватор и мини-погрузчик. Рабочие готовятся асфальтировать дорогу вокруг пространства», — передает корреспондент.
В будущем сквере уже установили три качели и завезли скамейки. Закончены работы по укладке тротуарной плитки. Подрядчиком объекта является свердловский бизнесмен Аргишт Мхоян. Стоимость контракта составляет 8,5 миллиона рублей. В планах проекта планируется посадка пяти туй и елей. Сквер по улице Кирова должны были доделать до ноября.
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