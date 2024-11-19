«Это не наши проблемы, Гена»: гаишники смотрели, как убивают аспиранта УрФУ. Видео

Полицейские шутили, пока в центре Екатеринбурга убивали чернокожего парня

20 ноября 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

После этого силовиков уволили и отдали под суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ Бывшие гаишники Иван Олейников и Геннадий Изергин, проспавшие убийство аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили в центре Екатеринбурга, после ЧП собирались быстрее уйти с дежурной смены. А до этого сидели в машине, перешучивались вместо того, чтобы разнять оппонентов. В распоряжении URA.RU оказалось полное — прежде не публиковавшееся — видео из патрульной машины. Мы выбрали самые интересные фрагменты. Убийство произошло утром 18 августа 2023 года возле Burger King на улице Малышева. Николаю Лебедкину не понравилось, что Нджелассили оказывал знаки внимания его подруге. Когда друг Лебедкина — Данил Фомин — увидел, что его избивают, вмешался. Фомин, по словам его адвоката, уговаривал аспиранта остановиться, но тот не хотел. Защищаясь, Фомин ударил его ножом, настаивает адвокат. Нджелассили упал, потерял сознание, а после скончался. Фомина приговорили к восьми годам колонии. Иван Олейников (в синем) и Геннадий Изергин Фото: Сергей Бодров © URA.RU Полицейская машина стояла неподалеку. Судя по кадрам, первым стычку заметил Олейников, и указал товарищу. Изергин собирался подъехать к месту происшествия, но напарник его остановил: «Это не наши проблемы, Гена». После этого они сидели, смеялись и обсуждали потасовку. Лишь когда один из свидетелей подбежал к гаишникам, они подъехали к «Бургер Кингу». Олейников стал вызывать скорую помощь. «Так, а что не задержали-то?» — спрашивал он у очевидца. Тот ответил, что ножевое ранение заметили не сразу. Когда Франсуа забрали медики, инспекторы покинули место ЧП, продолжив разговор, что их долго не меняют коллеги. «Опасны вот такие драки, да? Достал нож, пырнул, да?» — говорил Иван Геннадию. «Вот тебе и один на один», — ответил последний. Сейчас их судят за злоупотребление полномочиями. В суде уже допросили свидетелей и Фомина. Они подтвердили, что фигуранты поздно прибыли на место происшествия. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшие гаишники Иван Олейников и Геннадий Изергин, проспавшие убийство аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили в центре Екатеринбурга, после ЧП собирались быстрее уйти с дежурной смены. А до этого сидели в машине, перешучивались вместо того, чтобы разнять оппонентов. В распоряжении URA.RU оказалось полное — прежде не публиковавшееся — видео из патрульной машины. Мы выбрали самые интересные фрагменты. Убийство произошло утром 18 августа 2023 года возле Burger King на улице Малышева. Николаю Лебедкину не понравилось, что Нджелассили оказывал знаки внимания его подруге. Когда друг Лебедкина — Данил Фомин — увидел, что его избивают, вмешался. Фомин, по словам его адвоката, уговаривал аспиранта остановиться, но тот не хотел. Защищаясь, Фомин ударил его ножом, настаивает адвокат. Нджелассили упал, потерял сознание, а после скончался. Фомина приговорили к восьми годам колонии. Полицейская машина стояла неподалеку. Судя по кадрам, первым стычку заметил Олейников, и указал товарищу. Изергин собирался подъехать к месту происшествия, но напарник его остановил: «Это не наши проблемы, Гена». После этого они сидели, смеялись и обсуждали потасовку. Лишь когда один из свидетелей подбежал к гаишникам, они подъехали к «Бургер Кингу». Олейников стал вызывать скорую помощь. «Так, а что не задержали-то?» — спрашивал он у очевидца. Тот ответил, что ножевое ранение заметили не сразу. Когда Франсуа забрали медики, инспекторы покинули место ЧП, продолжив разговор, что их долго не меняют коллеги. «Опасны вот такие драки, да? Достал нож, пырнул, да?» — говорил Иван Геннадию. «Вот тебе и один на один», — ответил последний. Сейчас их судят за злоупотребление полномочиями. В суде уже допросили свидетелей и Фомина. Они подтвердили, что фигуранты поздно прибыли на место происшествия. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.