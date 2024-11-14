Против полицейских, проспавших убийство аспиранта УрФУ, дали показания

14 ноября 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

На скамье подсудимых — Геннадий Изергин (в зеленом) и Иван Олейников Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ По уголовному делу бывших гаишников Ивана Олейникова и Геннадия Изергина, не вмешавшихся в драку, из-за которой погиб аспирант Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили, допросили осужденного Данила Фомина и еще двух свидетелей. В Ленинском райсуде они были едины: экс-силовики не пресекли потасовку, хотя были рядом, передает корреспондент URA.RU. Фигурантам вменили злоупотребление должностными полномочиями. Им грозит до десяти лет лишения свободы. В суде прокурор попросил Фомина рассказать, видел ли полицейских их в тот роковой день. Тот ответил: «Их машина стояла в 50 метрах от нас. К нам [во время драки] они не подходили». Вторая свидетельница добавила: «Я видела сотрудников ДПС на остановке в сторону улицы Горького. Они сидели в служебной машине в метрах 10-15 от места происшествия. Мой знакомый подходил к ним еще до стычки, что-то спрашивал у них. Потом темнокожий [студент] упал на землю, а мы стали оказывать помощь. Я держала его за руку, кричала, чтобы кто-нибудь вызвал скорую помощь. Инспекторы никак не отреагировали на это, по крайней мере, я не видела этого. Потом прибыли сотрудники ППС». Новость по теме «Его можно было спасти»: новые подробности по делу об убийстве темнокожего аспиранта УрФУ Третий свидетель заявил, что экс-гаишники все-таки приехали на место убийства. Правда, там они появились, когда Франсуа уже был без сознания. «Когда я начал вызывать скорую помощь, то вспомнил, что видел [служебную] машину. Стал махать им. Они приехали раньше медиков. Что было дальше — уже не помню», — добавил мужчина. Изергин и Олейников отказались отвечать на вопросы URA.RU. Трагедия произошла утром 18 августа 2023 года возле Burger King на улице Малышева. Друг Фомина Николай Лебедкин поругался с Франсуа, и они вышли на улицу, чтобы подраться. Данил, увидев потасовку, пошел разнимать. По словам его адвоката Светланы Шин, Фомин просил Нджелассили остановиться, но тот не хотел. Защищаясь, Данил ударил Франсуа ножом, считает адвокат. Студент упал и потерял сознание, а после скончался. Фомин получил восемь лет колонии. Его защита намерена добиться оправдательного приговора. Изергина и Олейникова уволили из правоохранительных органов, когда в СМИ появилось видео из их служебной машины. Оказалось, что они наблюдали за дракой из служебной машины, но не предотвратили ее. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Иван Олейников (в синем) и Геннадий Изергин (в зеленом) Фото: Сергей Бодров © URA.RU Бывшим силовикам избрали обязательство явки Фото: Сергей Бодров © URA.RU Данил Фомин (слева на экране) присутствовал по ВКС Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По уголовному делу бывших гаишников Ивана Олейникова и Геннадия Изергина, не вмешавшихся в драку, из-за которой погиб аспирант Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили, допросили осужденного Данила Фомина и еще двух свидетелей. В Ленинском райсуде они были едины: экс-силовики не пресекли потасовку, хотя были рядом, передает корреспондент URA.RU. Фигурантам вменили злоупотребление должностными полномочиями. Им грозит до десяти лет лишения свободы. В суде прокурор попросил Фомина рассказать, видел ли полицейских их в тот роковой день. Тот ответил: «Их машина стояла в 50 метрах от нас. К нам [во время драки] они не подходили». Вторая свидетельница добавила: «Я видела сотрудников ДПС на остановке в сторону улицы Горького. Они сидели в служебной машине в метрах 10-15 от места происшествия. Мой знакомый подходил к ним еще до стычки, что-то спрашивал у них. Потом темнокожий [студент] упал на землю, а мы стали оказывать помощь. Я держала его за руку, кричала, чтобы кто-нибудь вызвал скорую помощь. Инспекторы никак не отреагировали на это, по крайней мере, я не видела этого. Потом прибыли сотрудники ППС». Третий свидетель заявил, что экс-гаишники все-таки приехали на место убийства. Правда, там они появились, когда Франсуа уже был без сознания. «Когда я начал вызывать скорую помощь, то вспомнил, что видел [служебную] машину. Стал махать им. Они приехали раньше медиков. Что было дальше — уже не помню», — добавил мужчина. Изергин и Олейников отказались отвечать на вопросы URA.RU. Трагедия произошла утром 18 августа 2023 года возле Burger King на улице Малышева. Друг Фомина Николай Лебедкин поругался с Франсуа, и они вышли на улицу, чтобы подраться. Данил, увидев потасовку, пошел разнимать. По словам его адвоката Светланы Шин, Фомин просил Нджелассили остановиться, но тот не хотел. Защищаясь, Данил ударил Франсуа ножом, считает адвокат. Студент упал и потерял сознание, а после скончался. Фомин получил восемь лет колонии. Его защита намерена добиться оправдательного приговора. Изергина и Олейникова уволили из правоохранительных органов, когда в СМИ появилось видео из их служебной машины. Оказалось, что они наблюдали за дракой из служебной машины, но не предотвратили ее. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.