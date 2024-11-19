Минобороны подтвердило, что ВСУ атаковали Россию ATACMS: последствия

Минобороны России подтвердило удар ATACMS по Брянской области
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ВСУ ночью запустили на Брянскую область шесть ракет ATACMS
ВСУ ночью запустили на Брянскую область шесть ракет ATACMS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли ночью удар ATACMS по территории Брянской области. Информацию подтвердили в Минобороны России

«Сегодня ночью в 3.25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты „ATACMS“ американского производства», — сообщили в оборонном ведомстве. 

В Минобороны подчеркнули, что боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять ракет, одна была повреждена. Фрагменты ATACMS упали на техническую территорию военного объекта. Был пожар, его оперативно ликвидировали. Жертв и разрушений нет. 

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары ракетами большой дальности по территории Курской области. Почему его администрация приняла такое решение, и какие цели преследуют США, рассказали в выпуске шоу «По фактам». Смотрите ролик в VK Видео.

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ВСУ нанесли ночью удар ATACMS по территории Брянской области. Информацию подтвердили в Минобороны России «Сегодня ночью в 3.25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты „ATACMS“ американского производства», — сообщили в оборонном ведомстве.  В Минобороны подчеркнули, что боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять ракет, одна была повреждена. Фрагменты ATACMS упали на техническую территорию военного объекта. Был пожар, его оперативно ликвидировали. Жертв и разрушений нет.  Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары ракетами большой дальности по территории Курской области. Почему его администрация приняла такое решение, и какие цели преследуют США, рассказали в выпуске шоу «По фактам». Смотрите ролик в VK Видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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