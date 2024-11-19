Минобороны подтвердило, что ВСУ атаковали Россию ATACMS: последствия

ВСУ нанесли ночью удар ATACMS по территории Брянской области. Информацию подтвердили в Минобороны России
«Сегодня ночью в 3.25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты „ATACMS“ американского производства», — сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять ракет, одна была повреждена. Фрагменты ATACMS упали на техническую территорию военного объекта. Был пожар, его оперативно ликвидировали. Жертв и разрушений нет.
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