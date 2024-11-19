Челябинский депутат заплатит за фейк об убийстве мэром человека

Председатель отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Кунашакском районе Челябинской области Даян Иштимиров по решению суда заплатит за распространение фейка об убийстве. Истец в лице главы Урукульского сельского поселения Фаила Закирова получит от депутата 25 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
«Исковые требования Закирова удовлетворены частично. Суд постановил обязать Иштимирова опровергнуть сведения, порочащие честь и достоинство Закирова. И взыскал с него (Иштимирова) компенсацию в размере 25 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение месяца», — сообщил URA.RU в пресс-службе суда.
URA.RU связалось с Закировым. По его словам, он благодарен суду за справедливое решение. Деньги же, в случае вступления решения в силу, он передаст на помощь фронту. Агентство пыталось связаться с Иштимировым. На звонок он не ответил. URA.RU готово отразить его мнение по данной ситуации.
Судебная тяжба между Закировым и Иштимировым началась с распространения последним заведомо ложной информации о причастности сельского мэра к убийству знакомого в 1996 году. Причиной, по мнению Закирова, стала его просьба к депутату привести территорию у кафе «Кочевник» (им владеет Иштимиров) в порядок. В иске Закиров просил суд обязать Иштимирова опровергнуть информацию, публично извиниться перед ним и выплатить 100 тысяч рублей моральной компенсации.
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