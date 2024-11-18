Компания «Сургутнефтегаз», которая зарегистрирована в ХМАО, распродает свои иномарки. Представитель предприятия сообщил URA.RU, что цена внедорожников начинается от 300 тысяч рублей.
«На продажу выставлены 18 внедорожников иностранного производства. Цены за автомобили варьируются от 384 000 до 2 140 834 рублей», — сообщил URA.RU представитель компании.
На продажу выставлены внедорожники Toyota Land Cruiser 200, Nissan Patrol и NP300 Pickup, Volkswagen 2H Amarok, Renault Duster и Mitsubishi L200. Все машины имеют значительные пробеги: от 200 тысяч до одного миллиона километров. Возраст транспорта превышает девять лет. Продавец предупредил, что автомобили активно эксплуатировались на нефтяных месторождениях и не проходили предпродажную подготовку.
Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» продает вагон-дома для вахтовиков. Имущество находится на нефтяных месторождениях в ХМАО и Якутии.
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