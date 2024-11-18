18 ноября 2024

Нефтяная компания из ХМАО избавляется от иномарок из своего автопарка. Фото

«Сургутнефтегаз» распродает иностранные внедорожники с большим пробегом
© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутнефтегаз» освобождает автопарк от иномарок
«Сургутнефтегаз» освобождает автопарк от иномарок Фото:

Компания «Сургутнефтегаз», которая зарегистрирована в ХМАО, распродает свои иномарки. Представитель предприятия сообщил URA.RU, что цена внедорожников начинается от 300 тысяч рублей.

«На продажу выставлены 18 внедорожников иностранного производства. Цены за автомобили варьируются от 384 000 до 2 140 834 рублей», — сообщил URA.RU представитель компании.

На продажу выставлены внедорожники Toyota Land Cruiser 200, Nissan Patrol и NP300 Pickup, Volkswagen 2H Amarok, Renault Duster и Mitsubishi L200. Все машины имеют значительные пробеги: от 200 тысяч до одного миллиона километров. Возраст транспорта превышает девять лет. Продавец предупредил, что автомобили активно эксплуатировались на нефтяных месторождениях и не проходили предпродажную подготовку.

Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» продает вагон-дома для вахтовиков. Имущество находится на нефтяных месторождениях в ХМАО и Якутии.

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Компания «Сургутнефтегаз», которая зарегистрирована в ХМАО, распродает свои иномарки. Представитель предприятия сообщил URA.RU, что цена внедорожников начинается от 300 тысяч рублей. «На продажу выставлены 18 внедорожников иностранного производства. Цены за автомобили варьируются от 384 000 до 2 140 834 рублей», — сообщил URA.RU представитель компании. На продажу выставлены внедорожники Toyota Land Cruiser 200, Nissan Patrol и NP300 Pickup, Volkswagen 2H Amarok, Renault Duster и Mitsubishi L200. Все машины имеют значительные пробеги: от 200 тысяч до одного миллиона километров. Возраст транспорта превышает девять лет. Продавец предупредил, что автомобили активно эксплуатировались на нефтяных месторождениях и не проходили предпродажную подготовку. Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» продает вагон-дома для вахтовиков. Имущество находится на нефтяных месторождениях в ХМАО и Якутии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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