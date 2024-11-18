Мэр Пыть-Яха (ХМАО) Дмитрий Горбунов объяснил URA.RU причину своего высказывания скандального высказывания, что подрядчика «затрахает» прокуратура, особенностями диалекта. По его словам, слово вылетело из контекста, а в Рязани, откуда родом градоначальник, оно в его детстве употреблялось в значении «замучить».
«Может быть, слово просто такое, вылетело из контекста. Я сам родом из Рязани, из Центральной России, из старинного русского города. У нас в детстве „трахать“ означало бить, доводить до изнеможения и так далее. Я [говорил] в контексте, что подрядчика замучают», — уточнил Горбунов.
Градоначальник высказал опасения на встрече с депутатами после публикации в СМИ новостей о прокурорской проверке информации о невыходе на линию автобусов. Он пояснил, что ООО «Русское» стало заниматься автобусными перевозками, когда договор с предыдущим исполнителем был расторгнут, а в Пыть-Яхе начались забастовки водителей. Горбунов отметил, что контракт на 2025 год не разыгран, местные власти опасаются, что подрядчик откажется выходить на линию в одностороннем порядке, и тогда весь общественный транспорт встанет. «Он один раз уже собирался это сделать», — уточнил мэр.
Конфликт с депутатом Завадской Горбунов отрицает. По его словам, в городской думе рабочие отношения. В беседе с журналистом мэр настаивал на позиции, которую высказывал и во время заседания, что Завадская «задает одни и те же вопросы о динопарке, собачьем приюте и благоустройстве, на которые приходится отвечать по нескольку раз». Но при этом Горбунов заявил, что «Завадская — его любимый депутат», и что ценит ее за неравнодушие к проблемам жителей и активную жизненную позицию. О причинах бойкота депутата гордумой он порекомендовал уточнить у ее председателя Дмитрия Уреки.
Ранее URA.RU писало, что мэр Пыть-Яха Горбунов, ставший финалистом элитной школы политиков «Лидеры России», эмоционально выругался на совещании с депутатами. Поводом для взрывной реакции градоначальника стала новость о начале прокурорской проверки в адрес перевозчика из-за отсутствия автобусов на линии.
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