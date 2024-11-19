Bloomberg: обновление ядерной доктрины РФ обвалило мировые рынки

Сообщение том, что Россия обновила свою ядерную доктрину, негативно восприняли мировые финансовые рынки. О реакции инвестиционных индексов сообщает агентство Bloomberg. Также рынки потрясли новости о том, что ВСУ нанесли первый удар по России с использованием поставленных Западом ракет.
«Акции упали, а мировые облигации выросли на фоне опасений по поводу последней эскалации конфликта России и Украины», — пишет агентство. В частности, упали фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на четыре базисных пункта до 4,37%. Еще сильнее рынки отреагировали в Европе: доходность немецких облигаций упала до самого низкого уровня с октября. Трейдеры бросились скупать так называемые активы-убежища: золото, швейцарский франк и иену.
19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последнее обновление доктрины проходило в 2020 году. Вскоре Минобороны РФ сообщило, что ВСУ впервые атаковали ATACMS территорию России: шесть ракет были запущены в Брянскую область.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.