Лавров отреагировал на удары западными ракетами ATACMS по Брянской области

Лавров заявил об эскалации конфликта на Украине со стороны Запада
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Атака ВСУ американскими ракетами ATACMS по территории Брянской области является признаком того, что западные страны хотят эскалации украинского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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«Удары по Брянской области ракетами ATACMS — сигнал, что Запад хочет эскалации», — заявил Лавров во время пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро. Его слова передает ТАСС.
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