Лавров отреагировал на удары западными ракетами ATACMS по Брянской области

Лавров: удары ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области — эскалация конфликта
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Лавров заявил об эскалации конфликта на Украине со стороны Запада
Лавров заявил об эскалации конфликта на Украине со стороны Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Атака ВСУ американскими ракетами ATACMS по территории Брянской области является признаком того, что западные страны хотят эскалации украинского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Удары по Брянской области ракетами ATACMS — сигнал, что Запад хочет эскалации», — заявил Лавров во время пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро. Его слова передает ТАСС.

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Атака ВСУ американскими ракетами ATACMS по территории Брянской области является признаком того, что западные страны хотят эскалации украинского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Удары по Брянской области ракетами ATACMS — сигнал, что Запад хочет эскалации», — заявил Лавров во время пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро. Его слова передает ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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