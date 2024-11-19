Власова рассказала о планах завести ребенкаФото: страница im__iuliia в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
Модель Юлия Власова (родом из Екатеринбурга), которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, призналась, что уже два раза в этом году получила предложение руки и сердца. На своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) девушка также рассказала о помолвке.
Подписчики Власовой поинтересовались, предлагали ли ей выйти замуж, на что она ответила коротко, но с загадкой: «В этом году дважды. Я помолвлена». Имя избранника девушка не назвала, однако отметила, что уже вместе с партнером планирует завести ребенка.
Слухи о романе Джонни Деппа с Юлией Власовой ходят с 2022 года. Модель несколько раз публиковала парные снимки с актером в соцсетях. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале URA.RU.
Скрин: страница im_iuliia в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
Скрин: страница im_iuliia в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
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Модель Юлия Власова (родом из Екатеринбурга), которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, призналась, что уже два раза в этом году получила предложение руки и сердца. На своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) девушка также рассказала о помолвке. Подписчики Власовой поинтересовались, предлагали ли ей выйти замуж, на что она ответила коротко, но с загадкой: «В этом году дважды. Я помолвлена». Имя избранника девушка не назвала, однако отметила, что уже вместе с партнером планирует завести ребенка. Слухи о романе Джонни Деппа с Юлией Власовой ходят с 2022 года. Модель несколько раз публиковала парные снимки с актером в соцсетях. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале URA.RU.