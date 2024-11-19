Подруга Джонни Деппа из Екатеринбурга выходит замуж. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власова рассказала о планах завести ребенка
Власова рассказала о планах завести ребенка Фото:

Модель Юлия Власова (родом из Екатеринбурга), которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, призналась, что уже два раза в этом году получила предложение руки и сердца. На своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) девушка также рассказала о помолвке.

Подписчики Власовой поинтересовались, предлагали ли ей выйти замуж, на что она ответила коротко, но с загадкой: «В этом году дважды. Я помолвлена». Имя избранника девушка не назвала, однако отметила, что уже вместе с партнером планирует завести ребенка.

Слухи о романе Джонни Деппа с Юлией Власовой ходят с 2022 года. Модель несколько раз публиковала парные снимки с актером в соцсетях. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Модель Юлия Власова (родом из Екатеринбурга), которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, призналась, что уже два раза в этом году получила предложение руки и сердца. На своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) девушка также рассказала о помолвке. Подписчики Власовой поинтересовались, предлагали ли ей выйти замуж, на что она ответила коротко, но с загадкой: «В этом году дважды. Я помолвлена». Имя избранника девушка не назвала, однако отметила, что уже вместе с партнером планирует завести ребенка. Слухи о романе Джонни Деппа с Юлией Власовой ходят с 2022 года. Модель несколько раз публиковала парные снимки с актером в соцсетях. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...