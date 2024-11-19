В ХМАО выросли цены на хлеб

В ХМАО с начала года выросли цены на хлеб
В ХМАО за 11 месяцев выросли цены на хлеб. Об этом сообщается на официальном сайте Тюменьстата.
«Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 109,37 рубля, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 103,54 рубля [январь 2024 года]. Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 120,50 рублей, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 111,07 рублей», — сообщается на сайте Тюменьстата.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко подорожали молочные продукты. Больше всего сметана и сливочное масло.
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