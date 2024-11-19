В ХМАО выросли цены на хлеб

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В ХМАО с начала года выросли цены на хлеб
В ХМАО с начала года выросли цены на хлеб Фото:

В ХМАО за 11 месяцев выросли цены на хлеб. Об этом сообщается на официальном сайте Тюменьстата.

«Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 109,37 рубля, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 103,54 рубля [январь 2024 года]. Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 120,50 рублей, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 111,07 рублей», — сообщается на сайте Тюменьстата.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко подорожали молочные продукты. Больше всего сметана и сливочное масло.

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В ХМАО за 11 месяцев выросли цены на хлеб. Об этом сообщается на официальном сайте Тюменьстата. «Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 109,37 рубля, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 103,54 рубля [январь 2024 года]. Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 120,50 рублей, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 111,07 рублей», — сообщается на сайте Тюменьстата. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко подорожали молочные продукты. Больше всего сметана и сливочное масло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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