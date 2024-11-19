Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны РФ Иванова

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в присвоении 200 миллионов рублей, предназначенных для использования на Керченской переправе. Об этом рассказал его адвокат Мурад Мусаев.
«Расследование этого уголовного дела завершено...» — передает РИА Новости слова адвоката. Мусаев добавил, что его попросили ограничить сроки ознакомления с документами дела до окончания текущей недели.
В апреле 2024 года Иванов был арестован по обвинению в получении крупной суммы взятки. В октябре того же года против него были выдвинуты обвинения в совершении мошенничества на особо крупную сумму в ходе закупок двух паромов, предназначенных для использования в Керченской переправе. Накануне в рамках расследования его дела был наложен арест на элитную квартиру Иванова, расположенную в центре Москвы.
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