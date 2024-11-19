Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны РФ Иванова

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Иванов обвинялся в присвоении 200 миллионов рублей
Иванов обвинялся в присвоении 200 миллионов рублей Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в присвоении 200 миллионов рублей, предназначенных для использования на Керченской переправе. Об этом рассказал его адвокат Мурад Мусаев.

«Расследование этого уголовного дела завершено...» — передает РИА Новости слова адвоката. Мусаев добавил, что его попросили ограничить сроки ознакомления с документами дела до окончания текущей недели.

В апреле 2024 года Иванов был арестован по обвинению в получении крупной суммы взятки. В октябре того же года против него были выдвинуты обвинения в совершении мошенничества на особо крупную сумму в ходе закупок двух паромов, предназначенных для использования в Керченской переправе. Накануне в рамках расследования его дела был наложен арест на элитную квартиру Иванова, расположенную в центре Москвы.

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в присвоении 200 миллионов рублей, предназначенных для использования на Керченской переправе. Об этом рассказал его адвокат Мурад Мусаев. «Расследование этого уголовного дела завершено...» — передает РИА Новости слова адвоката. Мусаев добавил, что его попросили ограничить сроки ознакомления с документами дела до окончания текущей недели. В апреле 2024 года Иванов был арестован по обвинению в получении крупной суммы взятки. В октябре того же года против него были выдвинуты обвинения в совершении мошенничества на особо крупную сумму в ходе закупок двух паромов, предназначенных для использования в Керченской переправе. Накануне в рамках расследования его дела был наложен арест на элитную квартиру Иванова, расположенную в центре Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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