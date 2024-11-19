«НАТО должна задуматься»: Эрдоган поддержал Россию в обновлении ядерной доктрины

Обновленная версия ядерной доктрины России должна стать предметом серьезного размышления для НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является ответной мерой, НАТО должна задуматься над этим», — заявил Эрдоган на пресс-конференции в ходе саммита G20 в Рио-де-Жанейро. Его слова передает ТАСС. Президент Турции добавил, что Россия обладает возможностью обеспечивать собственную безопасность.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес изменения в ядерную доктрину страны. В документе утверждается, что любые агрессивные действия против России или ее союзных государств, осуществляемые неядерным государством при поддержке ядерно вооруженного будут рассматриваться как коллективное нападение. В тексте также указывается, что Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в случае использования против нее или ее союзников оружия массового уничтожения, передает RT.
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