Дело обвиняемого в развратных действиях 87-летнего челябинского пенсионера передадут в суд

Расследование дела по факту развращения ребенка в Айлино (Челябинская область) местным пенсионером Егором Зуевым подошло к концу. Хоть местные и не верят в его виновность, собранные по делу доказательства говорят об обратном, рассказал URA.RU источник.
«За время следствия удалось собрать неопровержимые доказательства виновности Зуева в инкриминируемом преступлении. Дело находится у прокурора. После утверждения обвинительного заключения его передадут в суд», — рассказал URA.RU источник.
Односельчане не верят в виновность Зуева. По их словам, поводом для его задержания стали ложные обвинения. Когда же обвинившая сторона попыталась исправить ситуацию — было поздно.
Как сообщало URA.RU ранее, жители села в Саткинской районе вступились за 87-летнего мужчину. Они создали петицию, в которой заявили, что их соседа оболгали. Авторы коллективного обращения подчеркнули, что Зуева знают как доброго и отзывчивого человека.
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