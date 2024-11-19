Дело обвиняемого в развратных действиях 87-летнего челябинского пенсионера передадут в суд

В Челябинской области завершили расследование дела в отношении пенсионера

19 ноября 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Уголовное дело вскоре направят в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Расследование дела по факту развращения ребенка в Айлино (Челябинская область) местным пенсионером Егором Зуевым подошло к концу. Хоть местные и не верят в его виновность, собранные по делу доказательства говорят об обратном, рассказал URA.RU источник. «За время следствия удалось собрать неопровержимые доказательства виновности Зуева в инкриминируемом преступлении. Дело находится у прокурора. После утверждения обвинительного заключения его передадут в суд», — рассказал URA.RU источник. Односельчане не верят в виновность Зуева. По их словам, поводом для его задержания стали ложные обвинения. Когда же обвинившая сторона попыталась исправить ситуацию — было поздно. Как сообщало URA.RU ранее, жители села в Саткинской районе вступились за 87-летнего мужчину. Они создали петицию, в которой заявили, что их соседа оболгали. Авторы коллективного обращения подчеркнули, что Зуева знают как доброго и отзывчивого человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расследование дела по факту развращения ребенка в Айлино (Челябинская область) местным пенсионером Егором Зуевым подошло к концу. Хоть местные и не верят в его виновность, собранные по делу доказательства говорят об обратном, рассказал URA.RU источник. «За время следствия удалось собрать неопровержимые доказательства виновности Зуева в инкриминируемом преступлении. Дело находится у прокурора. После утверждения обвинительного заключения его передадут в суд», — рассказал URA.RU источник. Односельчане не верят в виновность Зуева. По их словам, поводом для его задержания стали ложные обвинения. Когда же обвинившая сторона попыталась исправить ситуацию — было поздно. Как сообщало URA.RU ранее, жители села в Саткинской районе вступились за 87-летнего мужчину. Они создали петицию, в которой заявили, что их соседа оболгали. Авторы коллективного обращения подчеркнули, что Зуева знают как доброго и отзывчивого человека.