19 ноября 2024

Госдеп: США не меняют расстановку ядерных сил после обновления доктрины РФ

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США не планируют реагировать на обновление ядерной доктрины России Фото:

Вашингтонская администрация не планирует менять расстановку своих ядерных сил в ответ на изменения в Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, подчеркнув стабильность американской ядерной политики.

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«Мы не видим никаких причин для изменения наших ядерных сил», — сказал Миллер на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС. Однако, по его словам, Вашингтон не планирует реагировать на обновление ядерной доктрины РФ.

Ранее российских лидер Владимир Путин внес изменения в ядерную доктрину страны. В документе утверждается, что любые агрессивные действия против России, осуществляемые неядерным государством будут рассматриваться как коллективное нападение. Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал новую версию ядерной доктрины. В МИД РФ призвали Запад тщательно изучить ядерную доктрину России, а не выделять в документе только то, что им нужно.

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Вашингтонская администрация не планирует менять расстановку своих ядерных сил в ответ на изменения в Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, подчеркнув стабильность американской ядерной политики. «Мы не видим никаких причин для изменения наших ядерных сил», — сказал Миллер на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС. Однако, по его словам, Вашингтон не планирует реагировать на обновление ядерной доктрины РФ. Ранее российских лидер Владимир Путин внес изменения в ядерную доктрину страны. В документе утверждается, что любые агрессивные действия против России, осуществляемые неядерным государством будут рассматриваться как коллективное нападение. Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал новую версию ядерной доктрины. В МИД РФ призвали Запад тщательно изучить ядерную доктрину России, а не выделять в документе только то, что им нужно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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