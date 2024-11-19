Госдеп: США не меняют расстановку ядерных сил после обновления доктрины РФ

20 ноября 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

США не планируют реагировать на обновление ядерной доктрины России Фото: Георгий Бергал © URA.RU Вашингтонская администрация не планирует менять расстановку своих ядерных сил в ответ на изменения в Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, подчеркнув стабильность американской ядерной политики. Новость по теме Путин готовит решение о ядерном ответе на удары баллистическими ракетами ATACMS по России «Мы не видим никаких причин для изменения наших ядерных сил», — сказал Миллер на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС. Однако, по его словам, Вашингтон не планирует реагировать на обновление ядерной доктрины РФ. Ранее российских лидер Владимир Путин внес изменения в ядерную доктрину страны. В документе утверждается, что любые агрессивные действия против России, осуществляемые неядерным государством будут рассматриваться как коллективное нападение. Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал новую версию ядерной доктрины. В МИД РФ призвали Запад тщательно изучить ядерную доктрину России, а не выделять в документе только то, что им нужно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтонская администрация не планирует менять расстановку своих ядерных сил в ответ на изменения в Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, подчеркнув стабильность американской ядерной политики. «Мы не видим никаких причин для изменения наших ядерных сил», — сказал Миллер на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС. Однако, по его словам, Вашингтон не планирует реагировать на обновление ядерной доктрины РФ. Ранее российских лидер Владимир Путин внес изменения в ядерную доктрину страны. В документе утверждается, что любые агрессивные действия против России, осуществляемые неядерным государством будут рассматриваться как коллективное нападение. Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал новую версию ядерной доктрины. В МИД РФ призвали Запад тщательно изучить ядерную доктрину России, а не выделять в документе только то, что им нужно.