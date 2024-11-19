Президент РФ Владимир Путин готовит ответ за удары баллистическими ракетами ATACMS по территории России 19 ноября. Это решение будет соответствовать положениям новой Ядерной доктрины, которую глава государства подписал в этот же день.
Указ «Об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» раскрыл то, о чем предупреждал Путин еще в сентябре, «анонсируя» изменения в Ядерную доктрину. Из документа следует, что ядерное оружие является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Оно может быть применено в случае агрессии против России даже со стороны неядерных государств, которые поддерживаются ядерными державами. Критическая угроза суверенитету страны станет основанием для ядерного ответа. В документе при этом сказано, что «ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против РФ и (или) ее союзников».
Эксперты, опрошенные URA.RU, разошлись во мнении, услышат ли на этот раз на Западе то, что сказал Путин своим указом, в том числе фразу о «неотвратимости возмездия». Военный эксперт Виктор Баранец убежден, что это станет ясно «по новым заявлениям западных политиков и по телодвижениям их армий».
«То, что в день утверждения ядерной доктрины ВСУ ударили по нашей территории баллистическими ракетами, означает, что мы уже думаем, как будем отвечать. Будет заседать Совет безопасности. С одной стороны, решение принимает президент, с другой — есть вопросы, которые требуют обсуждения. Скорее всего, по этому пути и пойдет Путин», — полагает Баранец.
Эксперт отметил, что напрасно на Западе думают, что Путин блефует, снижая порог применения ядерного оружия. «Терпение Путина не бесконечно», — убежден Виктор Баранец.
По его мнению, ядерное оружие по-прежнему остается инструментом сдерживания. И это признают на Западе. На днях глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил, что, «если бы у русских не было ядерного оружия, НАТО давно была бы на Украине и вышвырнула бы их оттуда». «Вот вам и ответ, является ли ядерное оружие сдерживающим фактором. Да, они побаиваются», — отметил эксперт.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, напротив , говорит, что на Западе «абсолютно уверены, что ответа ядерным ударом со стороны России никогда не будет». «Изменение ядерной доктрины — это информационно-психологическое воздействие», — считает Прохватилов.
В ночь с 18 на 19 ноября ВСУ нанесли удар ATACMS по территории Брянской области. Шестью ракетами был атакован «объект на территории Брянской области», заявили в российском Минобороны. Пять ракет, по данным ведомства, были сбиты, одна — повреждена. Фрагменты ракет упали в технической зоне.
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