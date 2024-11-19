Лавров посоветовал Западу внимательно прочитать ядерную доктрину России

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Лавров выразил надежду, что Запад будет читать доктрину во всей ее полноте
Лавров выразил надежду, что Запад будет читать доктрину во всей ее полноте Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал западным странам тщательно изучить ядерную доктрину России, а не выделять в документе только, то что им нужно. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции на полях G20 .

«Я надеюсь, что там [на Западе] будут эту доктрину читать. И не так, как они читают устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности», — заявил Лавров во время пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро. Он добавил, что основы ядерной доктрины официально опубликованы и слова президента РФ Владимира Путина, сказанные ранее, там подтверждены.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал западным странам тщательно изучить ядерную доктрину России, а не выделять в документе только, то что им нужно. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции на полях G20 . «Я надеюсь, что там [на Западе] будут эту доктрину читать. И не так, как они читают устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности», — заявил Лавров во время пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро. Он добавил, что основы ядерной доктрины официально опубликованы и слова президента РФ Владимира Путина, сказанные ранее, там подтверждены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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