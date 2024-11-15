Адвокаты Трампа получат должности заместителя генпрокурора и его помощника

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Дональд Трамп. stock, трамп дональд, stock
Новый президент США продолжает формировать свою команду Фото:

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул своих адвокатов на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника. Это следует из распространенного заявления главы государства.

«Я рад объявить, что Тодд Бланш станет заместителем генерального прокурора в моей администрации. Он отличный адвокат, который сможет исправить то, что было сломано в системе правосудия», — приводят РИА Новости сообщение Трампа. Отмечается, что Бланш представлял интересы Трампа в суде в Нью-Йорке. Это было дело о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

Также Трамп представил в новой должности своего другого адвоката — Эмили Боува. Он станет главным помощником замгенпрокурора и и. о. заместителя генерального прокурора.

Ранее Трамп объявил, что планирует назначить Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб США. Также он заявил о своем намерении номинировать сенатора из Флориды Марко Рубио на должность госсекретаря, пишет RT. Инаугурация победившего на выборах республиканца состоится 20 января.

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Победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул своих адвокатов на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника. Это следует из распространенного заявления главы государства. «Я рад объявить, что Тодд Бланш станет заместителем генерального прокурора в моей администрации. Он отличный адвокат, который сможет исправить то, что было сломано в системе правосудия», — приводят РИА Новости сообщение Трампа. Отмечается, что Бланш представлял интересы Трампа в суде в Нью-Йорке. Это было дело о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Также Трамп представил в новой должности своего другого адвоката — Эмили Боува. Он станет главным помощником замгенпрокурора и и. о. заместителя генерального прокурора. Ранее Трамп объявил, что планирует назначить Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб США. Также он заявил о своем намерении номинировать сенатора из Флориды Марко Рубио на должность госсекретаря, пишет RT. Инаугурация победившего на выборах республиканца состоится 20 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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