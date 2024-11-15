Адвокаты Трампа получат должности заместителя генпрокурора и его помощника

15 ноября 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

Новый президент США продолжает формировать свою команду Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead Победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул своих адвокатов на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника. Это следует из распространенного заявления главы государства. «Я рад объявить, что Тодд Бланш станет заместителем генерального прокурора в моей администрации. Он отличный адвокат, который сможет исправить то, что было сломано в системе правосудия», — приводят РИА Новости сообщение Трампа. Отмечается, что Бланш представлял интересы Трампа в суде в Нью-Йорке. Это было дело о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Также Трамп представил в новой должности своего другого адвоката — Эмили Боува. Он станет главным помощником замгенпрокурора и и. о. заместителя генерального прокурора. Ранее Трамп объявил, что планирует назначить Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб США. Также он заявил о своем намерении номинировать сенатора из Флориды Марко Рубио на должность госсекретаря, пишет RT. Инаугурация победившего на выборах республиканца состоится 20 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул своих адвокатов на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника. Это следует из распространенного заявления главы государства. «Я рад объявить, что Тодд Бланш станет заместителем генерального прокурора в моей администрации. Он отличный адвокат, который сможет исправить то, что было сломано в системе правосудия», — приводят РИА Новости сообщение Трампа. Отмечается, что Бланш представлял интересы Трампа в суде в Нью-Йорке. Это было дело о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Также Трамп представил в новой должности своего другого адвоката — Эмили Боува. Он станет главным помощником замгенпрокурора и и. о. заместителя генерального прокурора. Ранее Трамп объявил, что планирует назначить Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб США. Также он заявил о своем намерении номинировать сенатора из Флориды Марко Рубио на должность госсекретаря, пишет RT. Инаугурация победившего на выборах республиканца состоится 20 января.