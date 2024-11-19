19 ноября 2024

На G20 сделали новое фото лидеров с Байденом, но без Лаврова

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден, stock
Причиной пересъемки стали «логистические проблемы» Фото:

На саммите Группы двадцати (G20) сделано новое совместное фото лидеров стран из-за отсутствия на первой съемке президента США Джо Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Причиной пересъемки стали «логистические проблемы», о чем сообщили агентство AFP и издание Guardian.

«На обновленном фото главы США, Канады и Италии расположились в первом ряду, между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди», — передает ТАСС. Новое фото опубликовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в своем аккаунте в соцсети Х.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отсутствие Байдена на снимке лидеров стран G20. По ее словам, западные лидеры неоднократно избегали совместных фотографий с Лавровым, передает телеканал 360. Кроме того, на саммите, фотографии которого были опубликованы агентством Франс Пресс, произошла редкая дипломатическая встреча: президент Франции Эммануэль Макрон лично подошел к министру иностранных дел России Сергею Лаврову для рукопожатия.

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На саммите Группы двадцати (G20) сделано новое совместное фото лидеров стран из-за отсутствия на первой съемке президента США Джо Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Причиной пересъемки стали «логистические проблемы», о чем сообщили агентство AFP и издание Guardian. «На обновленном фото главы США, Канады и Италии расположились в первом ряду, между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди», — передает ТАСС. Новое фото опубликовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отсутствие Байдена на снимке лидеров стран G20. По ее словам, западные лидеры неоднократно избегали совместных фотографий с Лавровым, передает телеканал 360. Кроме того, на саммите, фотографии которого были опубликованы агентством Франс Пресс, произошла редкая дипломатическая встреча: президент Франции Эммануэль Макрон лично подошел к министру иностранных дел России Сергею Лаврову для рукопожатия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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