На G20 сделали новое фото лидеров с Байденом, но без Лаврова

На саммите Группы двадцати (G20) сделано новое совместное фото лидеров стран из-за отсутствия на первой съемке президента США Джо Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Причиной пересъемки стали «логистические проблемы», о чем сообщили агентство AFP и издание Guardian.
«На обновленном фото главы США, Канады и Италии расположились в первом ряду, между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди», — передает ТАСС. Новое фото опубликовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отсутствие Байдена на снимке лидеров стран G20. По ее словам, западные лидеры неоднократно избегали совместных фотографий с Лавровым, передает телеканал 360. Кроме того, на саммите, фотографии которого были опубликованы агентством Франс Пресс, произошла редкая дипломатическая встреча: президент Франции Эммануэль Макрон лично подошел к министру иностранных дел России Сергею Лаврову для рукопожатия.
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