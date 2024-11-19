В РФ хотят сократить срок владения квартирой для ее продажи без НДФЛ

20 ноября 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

В России предложили уменьшить срок владения жильем, чтобы освободить граждан от уплаты налогов Фото: Илья Московец © URA.RU В Госдуму внесут законопроект, который предусматривает сокращение сроков владения недвижимостью для освобождения от уплаты НДФЛ с доходов от ее продажи. Согласно документу, минимальный срок владения имуществом предлагается уменьшить с пяти до трех лет. С такой инициативой выступил депутаты Государственной думы от ЛДПР Ярослава Нилов. «Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в три года. В случае, если право собственности на объект имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физлица, признаваемого членом семьи или близким родственником, такой срок составит один год. В иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 2171 Налогового кодекса РФ — два года», — процитировало текст законопроекта РИА Новости. Изменение сроков позволит ускорить трудовую мобильность и обеспечит более оперативное возвращение средств в бюджет страны после продажи недвижимости, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В настоящее время многие граждане вынуждены ожидать пятилетний срок для избежания налога на доходы от продажи квартиры, что замедляет процесс реинвестирования средств и влияет на экономическую активность. Как сообщало ранее URA.RU, президент России Владимир Путин ратифицировал новый закон. Согласно ему граждане России, воспользовавшиеся жилищным кредитом до наступления 2025 года, будут освобождены от обязательства уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по полученной материальной выгоде в виде экономии на процентах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесут законопроект, который предусматривает сокращение сроков владения недвижимостью для освобождения от уплаты НДФЛ с доходов от ее продажи. Согласно документу, минимальный срок владения имуществом предлагается уменьшить с пяти до трех лет. С такой инициативой выступил депутаты Государственной думы от ЛДПР Ярослава Нилов. «Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в три года. В случае, если право собственности на объект имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физлица, признаваемого членом семьи или близким родственником, такой срок составит один год. В иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 2171 Налогового кодекса РФ — два года», — процитировало текст законопроекта РИА Новости. Изменение сроков позволит ускорить трудовую мобильность и обеспечит более оперативное возвращение средств в бюджет страны после продажи недвижимости, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В настоящее время многие граждане вынуждены ожидать пятилетний срок для избежания налога на доходы от продажи квартиры, что замедляет процесс реинвестирования средств и влияет на экономическую активность. Как сообщало ранее URA.RU, президент России Владимир Путин ратифицировал новый закон. Согласно ему граждане России, воспользовавшиеся жилищным кредитом до наступления 2025 года, будут освобождены от обязательства уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по полученной материальной выгоде в виде экономии на процентах.