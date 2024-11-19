Курганский депутат Госдумы Ильтяков назвал кознями дьявола критику его слов о «рожалке»

Обращение в прокуратуру свердловской общественницы Екатерины Герлах из-за высказывания депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова по поводу склонения женщин к абортам, может быть вызвано «кознями дьявола». Об этом рассказал сам Ильтяков в интервью. Он надеется, что инициатор жалобы поймет настоящий смысл, который вкладывался в понятие «рожалка».
«Я желаю этому человеку (общественнице Герлах — прим. URA.RU) удовлетворения ее ходатайства в прокуратуре. В том числе, чтобы ей все было объяснено и ей свыше пришло понимание, о чем шла речь. Рожалка — это детородные функции мужчины и женщины. До тех пор, пока она работает, молитесь богу и наполняйте землю», — передает «Газета.ру» слова Ильтякова.
Бывший следователь из Екатеринбурга Герлах попросила прокуратуру проверить высказывания курганского депутата Госдумы на предмет возбуждения ненависти, поскольку Ильтяков якобы назвал прерывающих беременность женщин «чучелами», отмечает издание, ссылаясь на материалы уральских СМИ. В обращении общественница отметила, что высказывания депутата являются «крайне агрессивными и оскорбительными» для женщин. Надзорное ведомство начало проверку по жалобе.
В интервью изданию Ильтяков рассказал, что в погоне за сенсациями представители некоторых СМИ, а также блогеры — вырвали из контекста его слова по проблеме склонения женщин к абортам. На самом деле депутат хотел показать остроту демографической проблемы в России. Он добавил, что законопроект о запрете к склонению женщин к абортам чрезвычайно актуален. Иногда женщины недопонимают, убивая жизнь в самом зародыше, что они, возможно, лишают страну будущих гениев, например, ученых или творческих деятелей, подчеркивает Ильтяков.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за Ильтякова после слов о «рожалке». По мнению Милонова, коллега, представляющий Курганскую область, просто неудачно и грубовато высказался. Однако по существу вопроса, он прав, отметил Милонов.
Ильтяков сделал свое резонансное заявление по проблеме деторождения 17 ноября, когда в Курганской области разрабатывался законопроект о запрете к склонению к абортам, который предусматривает штраф от 10 до 200 тысяч рублей. Тогда же журналистка Ксения Собчак отреагировала на высказывания депутата Ильтякова и предложила политику вырастить свою «рожалку», а пока ее нет — не распоряжаться чужим телом.
«Пока „рожалка“ работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — такое мнение в разговоре с URA.RU выразил Ильтяков. По словам депутата, есть много людей, которые стоят в очереди в перинатальный центр, чтобы сделать ЭКО, а есть те, кто могут родить, но не хотят этого делать. «Они совершают преступление. Это не решить законом и не запретить. Надо воспитывать людей», — подчеркнул парламентарий.
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