Стало известно, каким челябинским водителям готовы платить 95 тысяч рублей в месяц

В Челябинске персональные водители могут зарабатывать до 95 тысяч рублей в месяц. Такую зарплату готовы платить тем, кто имеет опыт безаварийного вождения, управлял машиной представительского класса, отлично знает город и готов в ненормированному графику. Соответствующие данные исследования опубликовал сервис SuperJob.
«На доход от 75 до 95 тысяч могут рассчитывать кандидаты с опытом работы персональным или офисным водителем от пяти лет на автомобиле представительского класса, имеющие навыки экстремального вождения в условиях города. Дополнительным преимуществом для соискателей станут рекомендации с предыдущих мест работы и готовность к ненормированному графику», — говорится в исследовании.
От 50 до 60 тысяч рублей в Челябинске готовы предложить соискателю со знанием делового этикета, стажем вождения от пяти лет и опытом работы персональным или офисным водителем от двух лет. От 40 до 50 тысяч могут гарантировать сотруднику с трехлетним стажем вождения, знанием основных технических характеристик и общего устройства автомобиля, опытом безаварийного вождения и отсутствием фактов лишения водительских прав.
Как ранее сообщал URA.RU, в среднем специалистам, работающим в сфере доставки, грузоперевозок и логистики, готовы платить 99 тысяч 435 рублей в месяц за полный рабочий день. Таковы данные за октябрь 2024 года.
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