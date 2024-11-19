Стало известно, каким челябинским водителям готовы платить 95 тысяч рублей в месяц

Персональные водители с солидным стажем могут зарабатывать до 95 тысяч

20 ноября 2024 в 04:44 Размер текста - 17 +

Преимуществом для соискателей будет являться опыт вождения представительского авто и безаварийный стаж Фото: Дарья Попова © URA.RU В Челябинске персональные водители могут зарабатывать до 95 тысяч рублей в месяц. Такую зарплату готовы платить тем, кто имеет опыт безаварийного вождения, управлял машиной представительского класса, отлично знает город и готов в ненормированному графику. Соответствующие данные исследования опубликовал сервис SuperJob. «На доход от 75 до 95 тысяч могут рассчитывать кандидаты с опытом работы персональным или офисным водителем от пяти лет на автомобиле представительского класса, имеющие навыки экстремального вождения в условиях города. Дополнительным преимуществом для соискателей станут рекомендации с предыдущих мест работы и готовность к ненормированному графику», — говорится в исследовании. От 50 до 60 тысяч рублей в Челябинске готовы предложить соискателю со знанием делового этикета, стажем вождения от пяти лет и опытом работы персональным или офисным водителем от двух лет. От 40 до 50 тысяч могут гарантировать сотруднику с трехлетним стажем вождения, знанием основных технических характеристик и общего устройства автомобиля, опытом безаварийного вождения и отсутствием фактов лишения водительских прав. Как ранее сообщал URA.RU, в среднем специалистам, работающим в сфере доставки, грузоперевозок и логистики, готовы платить 99 тысяч 435 рублей в месяц за полный рабочий день. Таковы данные за октябрь 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске персональные водители могут зарабатывать до 95 тысяч рублей в месяц. Такую зарплату готовы платить тем, кто имеет опыт безаварийного вождения, управлял машиной представительского класса, отлично знает город и готов в ненормированному графику. Соответствующие данные исследования опубликовал сервис SuperJob. «На доход от 75 до 95 тысяч могут рассчитывать кандидаты с опытом работы персональным или офисным водителем от пяти лет на автомобиле представительского класса, имеющие навыки экстремального вождения в условиях города. Дополнительным преимуществом для соискателей станут рекомендации с предыдущих мест работы и готовность к ненормированному графику», — говорится в исследовании. От 50 до 60 тысяч рублей в Челябинске готовы предложить соискателю со знанием делового этикета, стажем вождения от пяти лет и опытом работы персональным или офисным водителем от двух лет. От 40 до 50 тысяч могут гарантировать сотруднику с трехлетним стажем вождения, знанием основных технических характеристик и общего устройства автомобиля, опытом безаварийного вождения и отсутствием фактов лишения водительских прав. Как ранее сообщал URA.RU, в среднем специалистам, работающим в сфере доставки, грузоперевозок и логистики, готовы платить 99 тысяч 435 рублей в месяц за полный рабочий день. Таковы данные за октябрь 2024 года.