СК ужесточил обвинение Тимуру Иванову

20 ноября 2024 в 05:24 Размер текста - 17 +

В ближайшее время следствие планирует провести допрос Тимура Иванова Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в создании устойчивой преступной группы и особо крупных растратах, с использованием средств банка «Интеркоммерц». Об этом сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС. СК завершил расследование одного дела против Тимура Иванова: версия следствия, кто проходит по делу «Тимуру Иванову в рамках нового предъявленного обвинения следствием вменяется создание группы из числа банкиров, занимавшихся выводом денежных средств из банка „Интеркоммерц“ через подконтрольные счета фигурантов. Сумма составила более 3,9 млрд рублей. Также два эпизода особо крупной растраты при осуществлении сделок с паромами. Тут ущерб составил более 205 млн рублей», — рассказал собеседник агентства. Кроме того, в ближайшее время следствие планирует провести допрос Тимура Иванова и предъявить новое обвинение его бывшему подчиненному Антону Филатову. Ране сообщалось, что следователи завершили расследование второго уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил его адвокат Мурад Мусаев. По данным следствия, дело связано с хищением средств из банка «Интеркоммерц» на сумму 3,2 миллиарда рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в создании устойчивой преступной группы и особо крупных растратах, с использованием средств банка «Интеркоммерц». Об этом сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС. «Тимуру Иванову в рамках нового предъявленного обвинения следствием вменяется создание группы из числа банкиров, занимавшихся выводом денежных средств из банка „Интеркоммерц“ через подконтрольные счета фигурантов. Сумма составила более 3,9 млрд рублей. Также два эпизода особо крупной растраты при осуществлении сделок с паромами. Тут ущерб составил более 205 млн рублей», — рассказал собеседник агентства. Кроме того, в ближайшее время следствие планирует провести допрос Тимура Иванова и предъявить новое обвинение его бывшему подчиненному Антону Филатову. Ране сообщалось, что следователи завершили расследование второго уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил его адвокат Мурад Мусаев. По данным следствия, дело связано с хищением средств из банка «Интеркоммерц» на сумму 3,2 миллиарда рублей.