Байден разрешил поставки ВСУ противопехотных мин, чтобы сдержать наступление РФ

20 ноября 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

Байден хочет помочь Киеву сдержать ВС РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину, чтобы укрепить обороноспособность страны против наступления российских войск. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на двух официальных лиц США. «Администрация Байдена глубоко обеспокоена нападениями России на передовые линии Украины в последние недели и видит настоятельную необходимость сдержать наступление», — отметили чиновники, пишет газета. По их мнению, предоставление мин является одним из самых полезных шагов, которые администрация может предпринять для замедления продвижения российских войск. Данный шаг вызвал критику со стороны групп по контролю над вооружениями, которые выражают опасения относительно возможных последствий использования такого типа вооружений. Однако официальные лица США подчеркивают, что такие меры необходимы для поддержки Украины в сложившейся военной ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину, чтобы укрепить обороноспособность страны против наступления российских войск. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на двух официальных лиц США. «Администрация Байдена глубоко обеспокоена нападениями России на передовые линии Украины в последние недели и видит настоятельную необходимость сдержать наступление», — отметили чиновники, пишет газета. По их мнению, предоставление мин является одним из самых полезных шагов, которые администрация может предпринять для замедления продвижения российских войск. Данный шаг вызвал критику со стороны групп по контролю над вооружениями, которые выражают опасения относительно возможных последствий использования такого типа вооружений. Однако официальные лица США подчеркивают, что такие меры необходимы для поддержки Украины в сложившейся военной ситуации.