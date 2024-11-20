Политолог Светов объяснил, почему НАТО не отправляют войска на Украину

Политолог Светов: Россия не допустит размещения войск Запада на Украине
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Россия не позволит Западу развернуть натовские войска на Украине, заявил политолог Юрий Светов
Россия не позволит Западу развернуть натовские войска на Украине, заявил политолог Юрий Светов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не допустит размещения войск Запада на Украине. Об этом заявил политолог Юрий Светов, комментируя инициативу эстонских дипломатов о возможной отправке европейских сил на украинские территории.

«Мы определенно заявили цель специальной военной операции, чтобы Украины не было в НАТО, чтобы она была демилитаризованной страной. В ответ на это они говорят о введении туда натовских войск якобы для демилитаризованной зоны <...> Они могут об этом мечтать, планировать, но этого не будет», — отметил Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Россия не согласится на любой сценарий, который мог бы интерпретироваться как приход НАТО на территорию Украины, подчеркнул политолог. Европейские страны, входящие в Североатлантический Альянс, не будут участвовать в конфликте, так как это приведет к прямому столкновению с Россией, сообщил Светов. Однако, по его словам, НАТО не будет возражать против того, чтобы, например, Эстония или Польша отправили свои войска на территорию СВО.

Ранее МИД Эстонии призвал Евросоюз направить военные силы на Украину. Переброска таких войск, по мнению эстонских властей, подкрепит любое мирное соглашение, которое собирается предложить избранный президент США Дональд Трамп.

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Россия не допустит размещения войск Запада на Украине. Об этом заявил политолог Юрий Светов, комментируя инициативу эстонских дипломатов о возможной отправке европейских сил на украинские территории. «Мы определенно заявили цель специальной военной операции, чтобы Украины не было в НАТО, чтобы она была демилитаризованной страной. В ответ на это они говорят о введении туда натовских войск якобы для демилитаризованной зоны <...> Они могут об этом мечтать, планировать, но этого не будет», — отметил Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Россия не согласится на любой сценарий, который мог бы интерпретироваться как приход НАТО на территорию Украины, подчеркнул политолог. Европейские страны, входящие в Североатлантический Альянс, не будут участвовать в конфликте, так как это приведет к прямому столкновению с Россией, сообщил Светов. Однако, по его словам, НАТО не будет возражать против того, чтобы, например, Эстония или Польша отправили свои войска на территорию СВО. Ранее МИД Эстонии призвал Евросоюз направить военные силы на Украину. Переброска таких войск, по мнению эстонских властей, подкрепит любое мирное соглашение, которое собирается предложить избранный президент США Дональд Трамп.
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