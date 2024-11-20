Политолог Светов объяснил, почему НАТО не отправляют войска на Украину

Россия не допустит размещения войск Запада на Украине. Об этом заявил политолог Юрий Светов, комментируя инициативу эстонских дипломатов о возможной отправке европейских сил на украинские территории.
«Мы определенно заявили цель специальной военной операции, чтобы Украины не было в НАТО, чтобы она была демилитаризованной страной. В ответ на это они говорят о введении туда натовских войск якобы для демилитаризованной зоны <...> Они могут об этом мечтать, планировать, но этого не будет», — отметил Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Россия не согласится на любой сценарий, который мог бы интерпретироваться как приход НАТО на территорию Украины, подчеркнул политолог. Европейские страны, входящие в Североатлантический Альянс, не будут участвовать в конфликте, так как это приведет к прямому столкновению с Россией, сообщил Светов. Однако, по его словам, НАТО не будет возражать против того, чтобы, например, Эстония или Польша отправили свои войска на территорию СВО.
Ранее МИД Эстонии призвал Евросоюз направить военные силы на Украину. Переброска таких войск, по мнению эстонских властей, подкрепит любое мирное соглашение, которое собирается предложить избранный президент США Дональд Трамп.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.