Толпа мигрантов осадила здание полиции в Екатеринбурге. Фото, видео

Иностранцы столпились в отделе миграции в Екатеринбурге

20 ноября 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Большие очереди мигрантов не пугают сотрудников УМЦ Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге иностранцы заполонили Универсальный миграционный центр (УМЦ) на улице Сулимова, 46. При этом давки начались в отделе еще до его официального открытия. Свидетелем сцены стал корреспондент URA.RU. УМЦ начинает работу в восемь часов. Но, вероятно, из-за скопления иностранцев, двери подразделения утром 20 ноября открылись раньше. Самые длинные очереди — на втором этаже, где выдаются талоны. За порядком в колоннах следит строгая сотрудница в форме: «Куда пошел? Вернись на свое место! Не нужно никого обгонять, все успеете». Некоторые приходят в УМЦ семьями. «Мне детей оставить не с кем, поэтому пришла с ними. Их не пугает то, что приходится подолгу сидеть в центре», — рассказала посетительница. Другие, ожидая очередь, готовятся к экзаменам. «Повторяй-повторяй. А то опять не справишься», — отчитывал мужчина своего друга. Для работников центра большие очереди — привычное дело. В екатеринбургском управлении МВД говорили URA.RU, что сейчас повышенный спрос на услуги УМЦ. Отдел работает в штатном режиме, нарушений общественного порядка нет, комментировали в ведомстве. Отдел находится на ул. Сулимова, 46 Фото: Илья Московец © URA.RU За порядком в центре следят сотрудники Фото: Илья Московец © URA.RU У всех в руках папки с документами Фото: Илья Московец © URA.RU Весь второй этаж забит до отвала Фото: Илья Московец © URA.RU Некоторые зубрили билеты в очередях Фото: Илья Московец © URA.RU Кто-то пришел даже с детьми Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге иностранцы заполонили Универсальный миграционный центр (УМЦ) на улице Сулимова, 46. При этом давки начались в отделе еще до его официального открытия. Свидетелем сцены стал корреспондент URA.RU. УМЦ начинает работу в восемь часов. Но, вероятно, из-за скопления иностранцев, двери подразделения утром 20 ноября открылись раньше. Самые длинные очереди — на втором этаже, где выдаются талоны. За порядком в колоннах следит строгая сотрудница в форме: «Куда пошел? Вернись на свое место! Не нужно никого обгонять, все успеете». Некоторые приходят в УМЦ семьями. «Мне детей оставить не с кем, поэтому пришла с ними. Их не пугает то, что приходится подолгу сидеть в центре», — рассказала посетительница. Другие, ожидая очередь, готовятся к экзаменам. «Повторяй-повторяй. А то опять не справишься», — отчитывал мужчина своего друга. Для работников центра большие очереди — привычное дело. В екатеринбургском управлении МВД говорили URA.RU, что сейчас повышенный спрос на услуги УМЦ. Отдел работает в штатном режиме, нарушений общественного порядка нет, комментировали в ведомстве.