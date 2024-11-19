19 ноября 2024

Толпа мигрантов осадила здание полиции в Екатеринбурге. Фото, видео

Иностранцы столпились в отделе миграции в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Универсальный миграционный центр. Екатеринбург
Большие очереди мигрантов не пугают сотрудников УМЦ Фото:

В Екатеринбурге иностранцы заполонили Универсальный миграционный центр (УМЦ) на улице Сулимова, 46. При этом давки начались в отделе еще до его официального открытия. Свидетелем сцены стал корреспондент URA.RU.

УМЦ начинает работу в восемь часов. Но, вероятно, из-за скопления иностранцев, двери подразделения утром 20 ноября открылись раньше. Самые длинные очереди — на втором этаже, где выдаются талоны. За порядком в колоннах следит строгая сотрудница в форме: «Куда пошел? Вернись на свое место! Не нужно никого обгонять, все успеете».

Некоторые приходят в УМЦ семьями. «Мне детей оставить не с кем, поэтому пришла с ними. Их не пугает то, что приходится подолгу сидеть в центре», — рассказала посетительница. Другие, ожидая очередь, готовятся к экзаменам. «Повторяй-повторяй. А то опять не справишься», — отчитывал мужчина своего друга.

Для работников центра большие очереди — привычное дело. В екатеринбургском управлении МВД говорили URA.RU, что сейчас повышенный спрос на услуги УМЦ. Отдел работает в штатном режиме, нарушений общественного порядка нет, комментировали в ведомстве.

Универсальный миграционный центр. Екатеринбург
Отдел находится на ул. Сулимова, 46
Фото:
Универсальный миграционный центр. Екатеринбург
За порядком в центре следят сотрудники
Фото:
Универсальный миграционный центр. Екатеринбург
У всех в руках папки с документами
Фото:
Универсальный миграционный центр. Екатеринбург
Весь второй этаж забит до отвала
Фото:
Универсальный миграционный центр. Екатеринбург
Некоторые зубрили билеты в очередях
Фото:
Универсальный миграционный центр. Екатеринбург
Кто-то пришел даже с детьми
Фото:

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В Екатеринбурге иностранцы заполонили Универсальный миграционный центр (УМЦ) на улице Сулимова, 46. При этом давки начались в отделе еще до его официального открытия. Свидетелем сцены стал корреспондент URA.RU. УМЦ начинает работу в восемь часов. Но, вероятно, из-за скопления иностранцев, двери подразделения утром 20 ноября открылись раньше. Самые длинные очереди — на втором этаже, где выдаются талоны. За порядком в колоннах следит строгая сотрудница в форме: «Куда пошел? Вернись на свое место! Не нужно никого обгонять, все успеете». Некоторые приходят в УМЦ семьями. «Мне детей оставить не с кем, поэтому пришла с ними. Их не пугает то, что приходится подолгу сидеть в центре», — рассказала посетительница. Другие, ожидая очередь, готовятся к экзаменам. «Повторяй-повторяй. А то опять не справишься», — отчитывал мужчина своего друга. Для работников центра большие очереди — привычное дело. В екатеринбургском управлении МВД говорили URA.RU, что сейчас повышенный спрос на услуги УМЦ. Отдел работает в штатном режиме, нарушений общественного порядка нет, комментировали в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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