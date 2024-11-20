Украина совершила массированную атаку на Россию

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ПВО сбили украинские дроны над девятью регионами России, сообщили в МО РФ
ПВО сбили украинские дроны над девятью регионами России, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Системы ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника над территорией России за ночь на 20 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силы ПВО за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России», — отметили в официальном telegram-канале Минобороны России. Нападению подверглись девять российских регионов: 20 БПЛА были уничтожены над Новгородской областью, пять — над Курской, четыре — над Орловской, по три было сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над Брянской, Московской и Смоленской областями.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об атаке украинских дронов. По его информации, они не привели к жертвам и разрушениям.

Также утром 20 ноября была успешно отражена атака украинских БПЛА в Самарской области. Над территорией региона были уничтожены шесть беспилотников.

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Системы ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника над территорией России за ночь на 20 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Силы ПВО за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России», — отметили в официальном telegram-канале Минобороны России. Нападению подверглись девять российских регионов: 20 БПЛА были уничтожены над Новгородской областью, пять — над Курской, четыре — над Орловской, по три было сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над Брянской, Московской и Смоленской областями. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об атаке украинских дронов. По его информации, они не привели к жертвам и разрушениям. Также утром 20 ноября была успешно отражена атака украинских БПЛА в Самарской области. Над территорией региона были уничтожены шесть беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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