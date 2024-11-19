В ХМАО назвали самую прибыльную вакансию для вахтовиков

Больше всего работодатели в Ханты-Мансийском автономном округе готовы платить вахтовикам на позиции руководителя группы разработки. В среднем таким айтишникам в четвертом квартале 2024 года предлагают 250 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.
«Самыми дорогими вахтовиками в четвертом квартале 2024 года в Уральском ФО, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе, стали руководители группы разработки. Хотя таких вакансий открывается мало (всего 55 за период октябрь-ноябрь 2024), именно им работодатели предлагали наиболее высокие зарплаты на вахте — 250 тысяч рублей в среднем», — говорится в исследовании.
Вслед за айтишниками идут сварщики, которым в регионе предлагают 185 тысяч. Они являются одними из самых востребованных специалистов-вахтовиков. А вот техническим директорам в среднем готовы платить 180 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о рабочих вакансиях с зарплатой в 200 тысяч рублей. Тогда на такую оплату прежде всего могли рассчитывать слесари на буровых установках.
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