19 ноября 2024

В ХМАО назвали самую прибыльную вакансию для вахтовиков

Компании ХМАО зовут работать айтишников-вахтовиков на зарплату в 250 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Айтишникам-вахтовикам в ХМАО готовы платить 250 тысяч
Айтишникам-вахтовикам в ХМАО готовы платить 250 тысяч Фото:

Больше всего работодатели в Ханты-Мансийском автономном округе готовы платить вахтовикам на позиции руководителя группы разработки. В среднем таким айтишникам в четвертом квартале 2024 года предлагают 250 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.

«Самыми дорогими вахтовиками в четвертом квартале 2024 года в Уральском ФО, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе, стали руководители группы разработки. Хотя таких вакансий открывается мало (всего 55 за период октябрь-ноябрь 2024), именно им работодатели предлагали наиболее высокие зарплаты на вахте — 250 тысяч рублей в среднем», — говорится в исследовании.

Вслед за айтишниками идут сварщики, которым в регионе предлагают 185 тысяч. Они являются одними из самых востребованных специалистов-вахтовиков. А вот техническим директорам в среднем готовы платить 180 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о рабочих вакансиях с зарплатой в 200 тысяч рублей. Тогда на такую оплату прежде всего могли рассчитывать слесари на буровых установках.

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Больше всего работодатели в Ханты-Мансийском автономном округе готовы платить вахтовикам на позиции руководителя группы разработки. В среднем таким айтишникам в четвертом квартале 2024 года предлагают 250 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. «Самыми дорогими вахтовиками в четвертом квартале 2024 года в Уральском ФО, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе, стали руководители группы разработки. Хотя таких вакансий открывается мало (всего 55 за период октябрь-ноябрь 2024), именно им работодатели предлагали наиболее высокие зарплаты на вахте — 250 тысяч рублей в среднем», — говорится в исследовании. Вслед за айтишниками идут сварщики, которым в регионе предлагают 185 тысяч. Они являются одними из самых востребованных специалистов-вахтовиков. А вот техническим директорам в среднем готовы платить 180 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о рабочих вакансиях с зарплатой в 200 тысяч рублей. Тогда на такую оплату прежде всего могли рассчитывать слесари на буровых установках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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